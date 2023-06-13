Загадочная научно-фантастическая игра Pragmata от Capcom отложена на неопределенный срок ©

Компания Capcom объявила о том, что выход приключенческой игры Pragmata отложен на неопределенный срок. Ранее было заявлено, что игра выйдет для PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Никаких конкретных причин задержки названо не было, кроме того, что они работают над игрой как можно усерднее и что им нужно больше времени.

Для всех наших поклонников. С тяжелым сердцем мы вынуждены отложить выход PRAGMATA. Наша команда сейчас усердно работает над созданием лучшей игры, на которую мы только способны, но нам нужно больше времени. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы конечный продукт был достоин вашего терпения. Спасибо за вашу постоянную поддержку.

— Команда разработчиков PRAGMATA

Об игре не так много информации, кроме того, что ее действие происходит в антиутопическом недалеком будущем на Луне Земли. Игра представляет собой приключение, разработанное с нуля на аппаратном обеспечении текущего поколения.

В качестве более приятной новости компания Capcom опубликовала новые скриншоты к игре Pragmata, на которых показана маленькая девочка по имени Диана с ее напарником/защитником.