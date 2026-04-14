Золотой период Capcom продолжается с Pragmata, которая входит в десятку лучших игр 2026 года по версии Metacritic

После критически успешного релиза Resident Evil Requiem и Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom готовится выпустить ещё один хит — научно-фантастическую приключенческую игру Pragmata, которая получила положительные отзывы перед своим запуском на этой неделе.

Pragmata имеет рейтинг 86 на Metacritic и 87 на Opencritic, став третьей игрой Capcom, получившей признание критиков в этом году, и вошла в десятку лучших новых игр года по версии Metacritic наряду с Resident Evil Requiem и Monster Hunter Stories 3.

Очевидно, что Capcom находится на полосе побед. В частности, Pragmata вызывала определённые вопросы относительно того, как она будет оцениваться, учитывая три задержки с момента ее анонса в 2020 году. Первоначально релиз игры был запланирован на 2022 год, что само по себе намекало на некоторую турбулентность за кулисами, но в итоге она становится солидной победой для Capcom, получив в основном положительные отзывы.