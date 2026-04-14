Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
Золотой период Capcom продолжается с Pragmata, которая входит в десятку лучших игр 2026 года по версии Metacritic

monk70 monk70

После критически успешного релиза Resident Evil Requiem и Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom готовится выпустить ещё один хит — научно-фантастическую приключенческую игру Pragmata, которая получила положительные отзывы перед своим запуском на этой неделе.

Pragmata имеет рейтинг 86 на Metacritic и 87 на Opencritic, став третьей игрой Capcom, получившей признание критиков в этом году, и вошла в десятку лучших новых игр года по версии Metacritic наряду с Resident Evil Requiem и Monster Hunter Stories 3.

Очевидно, что Capcom находится на полосе побед. В частности, Pragmata вызывала определённые вопросы относительно того, как она будет оцениваться, учитывая три задержки с момента ее анонса в 2020 году. Первоначально релиз игры был запланирован на 2022 год, что само по себе намекало на некоторую турбулентность за кулисами, но в итоге она становится солидной победой для Capcom, получив в основном положительные отзывы.

Morpex333

После всех зашкваров критиков за последние десять лет , веры им точно нет. Особенно с новыми IP

Nodas
получившей признание критиков в этом

В наше время это вообще ничего не значит, нужно ждать именно критику игроков, а не тем кому заплатили

Jarvis666

Посмотрим... Сейчас вообще как-то не верится всяким игрожурам

ojibra_6y3oba

Ну на данный момент критика metacritic это пустой звук ,да и сами они пустое место

Сами заценим

Константин335

Capcom в этом году тянут 2026 год, уже выпустили отличный Резик Реквием, и еще на подходе Прагмата, а потом еще и Онимуша. Что то из этих 3 игр точно возьмет игру года я уверен

