"Далека от идеала": появились первые обзоры The Precinct, "GTA про копов"

Журналисты похвалили разработчиков за реалистичный взгляд на будни полицейских 80-х
В сети появились первые обзоры The Precinct — мрачного экшена с видом сверху про полицейского из США. Журналисты отметили достаточно смелые решения разработчиков по отображению будней копов в суровых 80-х. Особенно в нынешних реалиях, когда образ американских полицейских стараются преподнести без крови и насилия.
Xbox Achievements: Это смесь Нью-Йорка и Детройта в ранние 80-е. Мусор и разруха на улицах, стены покрыты граффити, а дороги покрыты лужами и ямами.
Push Square: Впечатляющая песочница. В игре отлично реализована динамичная система преступлений, а от The Precinct тяжело оторваться. Хорошая ода старым фильмам про полицейских.
Gaming Nexus: Представьте, что вы — полицейский в олдскульной GTA с видом сверху, но в современном дизайне. Игра не идеальна, но отлично передает основы геймплея из той игры, которая вдохновила разработчиков.
Журналисты отмечают, что обычное патрулирование улиц может превратиться в захватывающую погоню
Пресса отметила, что The Precinct получилась разнообразной в плане геймплея, а возможность управления разными видами транспорта завлекает. Арсенал оружия тоже не бедный. Но, вместе с этим, игра не развивает многие геймплейные механики, которые могли превратить экшен в настоящий симулятор полицейского в мрачном сеттинге.
DualShockers: Это могла быть отличная игра про выписывание штрафов с редкими перестрелками. Но излишняя помпезность мешает игре. Хоть таких игр не так много, лучше попытайтесь стать копом в другом месте.
Gameblog: К сожалению, The Precinct — не скрытый бриллиант, который ждали игроки. Она далека от идеала. Многие оценят дань уважения старым GTA, но The Precinct ограничена в плане повествования.
IGN: Игра слишком сфокусирована на механиках правильного задержания и ареста: вам потребуется много терпения. Но нам понравилось кататься по городу в поисках бандитов, а неоновая обстановка 80-х творит чудеса.
Оценки The Precinct
- OpenCritic — 72/100;
- IGN — 7/10;
- DualShockers — 6/10;
- Xbox Achievements — 70/100;
- Push Square — 8/10;
- Gaming Nexus — 8/10;
- Gameblog — 5/10.
Официальный релиз The Precinct состоится 13 мая. Игра доступна в российском Steam и переведена на русский язык.
Ну да, все же ждали эту игру, чтобы выписывать штрафы.
прям щас куплю, за 1к смешная цена
Значит надо брать.
Значит игра хорошая, можно покупать
Интересно что там с камерой при управлении транспортом. Надеюсь не как в GTA 1