"Далека от идеала": появились первые обзоры The Precinct, "GTA про копов"

Журналисты похвалили разработчиков за реалистичный взгляд на будни полицейских 80-х

В сети появились первые обзоры The Precinct — мрачного экшена с видом сверху про полицейского из США. Журналисты отметили достаточно смелые решения разработчиков по отображению будней копов в суровых 80-х. Особенно в нынешних реалиях, когда образ американских полицейских стараются преподнести без крови и насилия.

Xbox Achievements: Это смесь Нью-Йорка и Детройта в ранние 80-е. Мусор и разруха на улицах, стены покрыты граффити, а дороги покрыты лужами и ямами.

Push Square: Впечатляющая песочница. В игре отлично реализована динамичная система преступлений, а от The Precinct тяжело оторваться. Хорошая ода старым фильмам про полицейских.

Gaming Nexus: Представьте, что вы — полицейский в олдскульной GTA с видом сверху, но в современном дизайне. Игра не идеальна, но отлично передает основы геймплея из той игры, которая вдохновила разработчиков.

Журналисты отмечают, что обычное патрулирование улиц может превратиться в захватывающую погоню

Пресса отметила, что The Precinct получилась разнообразной в плане геймплея, а возможность управления разными видами транспорта завлекает. Арсенал оружия тоже не бедный. Но, вместе с этим, игра не развивает многие геймплейные механики, которые могли превратить экшен в настоящий симулятор полицейского в мрачном сеттинге.

DualShockers: Это могла быть отличная игра про выписывание штрафов с редкими перестрелками. Но излишняя помпезность мешает игре. Хоть таких игр не так много, лучше попытайтесь стать копом в другом месте.

Gameblog: К сожалению, The Precinct — не скрытый бриллиант, который ждали игроки. Она далека от идеала. Многие оценят дань уважения старым GTA, но The Precinct ограничена в плане повествования.

IGN: Игра слишком сфокусирована на механиках правильного задержания и ареста: вам потребуется много терпения. Но нам понравилось кататься по городу в поисках бандитов, а неоновая обстановка 80-х творит чудеса.

Оценки The Precinct

OpenCritic — 72/100;

IGN — 7/10;

DualShockers — 6/10;

Xbox Achievements — 70/100;

Push Square — 8/10;

Gaming Nexus — 8/10;

Gameblog — 5/10.

Официальный релиз The Precinct состоится 13 мая. Игра доступна в российском Steam и переведена на русский язык.