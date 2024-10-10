GTA про копов The Precinct получит демоверсию во время Steam NextFest 14 октября

Иританский издатель игр Kwalee и британская студия Fallen Tree Games анонсировали новую демоверсию долгожданной игры The Precinct. Демоверсия полицейской игры в стиле неон-нуар станет доступна в Steam 14 октября 2024 г. в рамках Steam Next Fest.
Кроме того, Kwalee и Fallen Tree Games подписали глобальное дистрибьюторское соглашение с Microids. Согласно этому соглашению, фанаты могут ожидать, что розничная физическая версия выйдет по всему миру после ее официального релиза.
В The Precinct игроки будут играть за новобранца-полицейского Ника Корделла-младшего в Америке 1980-х годов. Им предстоит преодолеть противоборствующие банды, упадок города и коррупцию в полиции, чтобы восстановить порядок в неспокойном городе. На местах это означает патрулирование и поддержание порядка в городе, полном процедурно сгенерированных преступлений, от нарушений правил парковки до ограблений банков, в попытке обеспечить безопасность граждан еще на один день.
The Precinct выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2024 году
Да пофиг на этот графон в целом,смотрится не плохо , главное чтобы в геймплей было интересно) лично жду,хочется попробовать,мне GTA 2 в свое время оч нравилась атмосферой,ночь,фонарики эти все светофоры,крутяк) особенно 1ая карта,тут что то похожее вызывает) по видео вроде не плохо,разнообразно,а там видно будет))
Странно конечно что выйдет до конца 2024 , уже блин октябрь,а даты все еще нет..возможно перенесут,а демка , чтобы убедиться что оптимизации нет как обычно , все кривое,переносим на 2025г сорри ребят))) хотя блин,с другой стороны,если это будет кусок гов...,то лучше и демку не показывать))) в техническом плане особенно,так мысли вслух не более))
The Ancent cyber heist зацени
Выглядит хорошо.👍
графика 2014