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The Precinct Осень 2024
Экшен, Инди, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
7.3 52 оценки

GTA про копов The Precinct получит демоверсию во время Steam NextFest 14 октября

monk70
Новости

Иританский издатель игр Kwalee и британская студия Fallen Tree Games анонсировали новую демоверсию долгожданной игры The Precinct. Демоверсия полицейской игры в стиле неон-нуар станет доступна в Steam 14 октября 2024 г. в рамках Steam Next Fest.

Кроме того, Kwalee и Fallen Tree Games подписали глобальное дистрибьюторское соглашение с Microids. Согласно этому соглашению, фанаты могут ожидать, что розничная физическая версия выйдет по всему миру после ее официального релиза.

В The Precinct игроки будут играть за новобранца-полицейского Ника Корделла-младшего в Америке 1980-х годов. Им предстоит преодолеть противоборствующие банды, упадок города и коррупцию в полиции, чтобы восстановить порядок в неспокойном городе. На местах это означает патрулирование и поддержание порядка в городе, полном процедурно сгенерированных преступлений, от нарушений правил парковки до ограблений банков, в попытке обеспечить безопасность граждан еще на один день.

The Precinct выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2024 году

15
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Abramski90

Да пофиг на этот графон в целом,смотрится не плохо , главное чтобы в геймплей было интересно) лично жду,хочется попробовать,мне GTA 2 в свое время оч нравилась атмосферой,ночь,фонарики эти все светофоры,крутяк) особенно 1ая карта,тут что то похожее вызывает) по видео вроде не плохо,разнообразно,а там видно будет))

Странно конечно что выйдет до конца 2024 , уже блин октябрь,а даты все еще нет..возможно перенесут,а демка , чтобы убедиться что оптимизации нет как обычно , все кривое,переносим на 2025г сорри ребят))) хотя блин,с другой стороны,если это будет кусок гов...,то лучше и демку не показывать))) в техническом плане особенно,так мысли вслух не более))

3
Modern Fear

The Ancent cyber heist зацени

0
Dexter_Morgan_01

Выглядит хорошо.👍

1
антон фекалис

графика 2014

-2