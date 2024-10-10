GTA про копов The Precinct получит демоверсию во время Steam NextFest 14 октября

Иританский издатель игр Kwalee и британская студия Fallen Tree Games анонсировали новую демоверсию долгожданной игры The Precinct. Демоверсия полицейской игры в стиле неон-нуар станет доступна в Steam 14 октября 2024 г. в рамках Steam Next Fest.

Кроме того, Kwalee и Fallen Tree Games подписали глобальное дистрибьюторское соглашение с Microids. Согласно этому соглашению, фанаты могут ожидать, что розничная физическая версия выйдет по всему миру после ее официального релиза.

В The Precinct игроки будут играть за новобранца-полицейского Ника Корделла-младшего в Америке 1980-х годов. Им предстоит преодолеть противоборствующие банды, упадок города и коррупцию в полиции, чтобы восстановить порядок в неспокойном городе. На местах это означает патрулирование и поддержание порядка в городе, полном процедурно сгенерированных преступлений, от нарушений правил парковки до ограблений банков, в попытке обеспечить безопасность граждан еще на один день.

The Precinct выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2024 году