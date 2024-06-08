GTA про полицию: будни сотрудника полиции на городских улицах 80-х годов в новом трейлере The Precinct

Аверно Сити кишит преступностью, и вам, как новоиспеченному полицейскому, только что окончившему академию, предстоит навести порядок в городе. Как стало известно во время летней выставки Future Games Show, вам не придется долго ждать своего первого задания, так как The Precinct выходит 15 августа 2024 года.
Поначалу вы будете патрулировать улицы пешком, выписывать штрафы за парковку и ловить малозначительных преступников, но вскоре количество преступлений возрастет, и вам придется участвовать в перестрелках и дерзких ограблениях банков.
Садитесь за руль патрульной машины и начинайте скоростные погони, прорываясь сквозь разрушаемое окружение и вызывая подкрепление, чтобы остановить подозреваемых на их пути. Управляйте вертолетом и летайте над городом, выслеживая преступников с неба и направляя своих коллег, чтобы поймать их на месте преступления.
Мрачная обстановка Аверно Сити 1980-х годов представляет собой открытый мир, пропитанный городским упадком, и в сочетании с видом сверху вниз вызывает воспоминания о ранних играх Grand Theft Auto - хотя, конечно, на этот раз вы на стороне закона!
Однако вы здесь не только для того, чтобы наводить порядок на грязных улицах, но и для того, чтобы расследовать загадочное убийство своего отца, совершенное при исполнении служебных обязанностей. Чтобы докопаться до истины, вам придется покопаться в коррупционных слоях, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло в тот роковой день.
The Precinct выйдет на ПК в Steam, PS5 и Xbox Series X и S 15 августа 2024 года.
GTA за полицию,выглядит отлично если цена нормальная беру
август жаркий:коп,обезьянка и контрабандистка
Что-то в этом есть, кусочек от GTA 2, щепотка от Commandos, и атмосфера Mafia 3 со стороны полиции)