Неоновый нуар на улицах 1980-х: состоялся релиз "GTA про копов" The Precinct

Студия Fallen Tree Games совместно с издателем Kwalee официально выпустили The Precinct — атмосферную экшен-песочницу в духе полицейских боевиков 80-х годов. Игра уже доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене $29,99 / €29,99 / £24,9, а владельцам ПК (Steam и Epic Games Store) придется подождать еще около часа.

Игрокам предстоит взять на себя роль Ника Корделла-младшего — новоиспечённого офицера полиции, только что окончившего академию. Его задача — навести порядок в преступном Аверно-Сити, городе, утопающем в коррупции, уличных бандах и разрухе. The Precinct сочетает элементы симулятора патрульного с напряжёнными погонями, перестрелками и расследованиями, позволяя игроку самому решать, как справляться с возникающими угрозами.

Геймплей строится вокруг открытого мира и системы реагирования на преступления. Ник может перемещаться по городу пешком, за рулём патрульной машины или на вертолёте. В вашем распоряжении также — поддержка полицейского департамента: можно вызывать подкрепление, устанавливать баррикады и использовать «шипы» для остановки транспорта. Всё это — в постоянной борьбе с бандитскими кланами, которые ведут скрытую войну за контроль над улицами Аверно.

The Precinct — это дань уважения классике полицейского жанра, ожившая в видеоигровой форме. С насыщенной атмосферой, динамичным геймплеем и элементами расследования, она предлагает уникальный взгляд на то, каково быть «синим щитом» на улицах города, балансирующего на грани закона и хаоса.