Релиз GTA про копов The Precinct состоится на ПК и консолях 13 мая

Издатель Kwalee и разработчик Fallen Tree Games сообщили, что предстоящая полицейская игра-песочница The Precinct выйдет 13 мая 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК; Microids выпустит физическое издание.
Игра повествует о новобранце-полицейском Нике Корделле-младшем в 1980-х годах и показывает, как он ориентируется в мире враждующих банд, городского упадка и коррупции в полиции, пытаясь при этом восстановить порядок в неспокойном городе.
Физическое издание, выпущенное Microids для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, будет доступно как в стандартном, так и в ограниченном тираже.
Основные характеристики
- Исследуйте яркий, живой город пешком, на патрульной машине и вертолете
- Реагируйте на преступления в песочнице, начиная от нарушений правил парковки и заканчивая перестрелками банд
- Участвуйте в напряженных погонях на автомобилях по разрушаемым объектам
- Действуйте в одиночку или вызывайте подкрепление с помощью подробной системы поддержки
- Расследуйте банды, которые правят городом, и темные заговоры, которые держат их под контролем
- Цикл дня/ночи с динамической погодой
сомнительно
Демка зашла, надеюсь разрабы не подведут
Спасибо чел, не знал что демка есть, пойду пробовать
Что то типа True Crime
GTA? Чё то громко сказано...
Неплохая игра, как American fugitive
Корделл - отсылка на фильм Маньяк-полицеский? Сама игра похожа на Urban Chaos.
Над названием новости долго не думал.
Вид сверху?
Ну как в American Fugitive.
интересно // Кирилл Гордый
Очередное инди г // Nobody Invisible
Ну это какая-то военная полиция.
я уже успел забыть про нее
// Евгений Зарайский
Повесили же на игру ярлык "GTA про копов"... Поиграл в демку... Ничего общего ни с одной из GTA...
Поиграй значит в первые части)
И куда вставлять физическое издание?
Демка очень хорошо сделана. Надеюсь на выходе будет не хуже.
Вид сверху что за уродский вид и кто его придумал
отличный вопрос, его придумал Rockstar Games в далёком 1997 году когда вышла их 1 часть легендарной серии и целой эпохи
Так пускай все виды с верху там и останутся а не в 25году делать игры с уродским видом