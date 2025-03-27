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The Precinct 13.05.2025
Экшен, Инди, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
7.4 76 оценок

Релиз GTA про копов The Precinct состоится на ПК и консолях 13 мая

monk70 monk70

Издатель Kwalee и разработчик Fallen Tree Games сообщили, что предстоящая полицейская игра-песочница The Precinct выйдет 13 мая 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК; Microids выпустит физическое издание.

Игра повествует о новобранце-полицейском Нике Корделле-младшем в 1980-х годах и показывает, как он ориентируется в мире враждующих банд, городского упадка и коррупции в полиции, пытаясь при этом восстановить порядок в неспокойном городе.

Физическое издание, выпущенное Microids для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, будет доступно как в стандартном, так и в ограниченном тираже.

Основные характеристики

  • Исследуйте яркий, живой город пешком, на патрульной машине и вертолете
  • Реагируйте на преступления в песочнице, начиная от нарушений правил парковки и заканчивая перестрелками банд
  • Участвуйте в напряженных погонях на автомобилях по разрушаемым объектам
  • Действуйте в одиночку или вызывайте подкрепление с помощью подробной системы поддержки
  • Расследуйте банды, которые правят городом, и темные заговоры, которые держат их под контролем
  • Цикл дня/ночи с динамической погодой
32
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Aksimad

сомнительно

5
Miko86

Демка зашла, надеюсь разрабы не подведут

5
SpasticVadim

Спасибо чел, не знал что демка есть, пойду пробовать

1
vovangt4

Что то типа True Crime

2
Liwan

GTA? Чё то громко сказано...

2
211186

Неплохая игра, как American fugitive

1
nick champion

Корделл - отсылка на фильм Маньяк-полицеский? Сама игра похожа на Urban Chaos.

1
Kolyambus

Над названием новости долго не думал.

0
bubenson

Вид сверху?

0
ZNGRU

Ну как в American Fugitive.

0
Пользователь ВКонтакте

интересно // Кирилл Гордый

0
Пользователь ВКонтакте

Очередное инди г // Nobody Invisible

0
Капеллиместари

Ну это какая-то военная полиция.

0
WerGC

я уже успел забыть про нее

0
Пользователь ВКонтакте

// Евгений Зарайский

0
Footmob

Повесили же на игру ярлык "GTA про копов"... Поиграл в демку... Ничего общего ни с одной из GTA...

0
Miko86

Поиграй значит в первые части)

0
MAD_Terminator

И куда вставлять физическое издание?

0
thewaytodie

Демка очень хорошо сделана. Надеюсь на выходе будет не хуже.

0
Dj NordSound

Вид сверху что за уродский вид и кто его придумал

-2
andreyTT

отличный вопрос, его придумал Rockstar Games в далёком 1997 году когда вышла их 1 часть легендарной серии и целой эпохи

4
Dj NordSound andreyTT

Так пускай все виды с верху там и останутся а не в 25году делать игры с уродским видом

1