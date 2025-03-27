Релиз GTA про копов The Precinct состоится на ПК и консолях 13 мая

Издатель Kwalee и разработчик Fallen Tree Games сообщили, что предстоящая полицейская игра-песочница The Precinct выйдет 13 мая 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК; Microids выпустит физическое издание.

Игра повествует о новобранце-полицейском Нике Корделле-младшем в 1980-х годах и показывает, как он ориентируется в мире враждующих банд, городского упадка и коррупции в полиции, пытаясь при этом восстановить порядок в неспокойном городе.

Физическое издание, выпущенное Microids для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, будет доступно как в стандартном, так и в ограниченном тираже.

Основные характеристики