Релиз The Precinct перенесли на 2025 год - маленькой команде нужно больше времени на доработку игры

Небольшая команда Fallen Tree Games ещё в прошлом месяце оказалась в центре внимания — их демоверсию The Precinct на Steam Next Fest опробовали больше 300 тысяч игроков. А ещё народ буквально завалил разработчиков отзывами: больше 1300 комментариев в Steam и ещё 700 в Discord с соцсетями.

Вот только радость от успеха немного омрачилась — пятерым разработчикам просто не хватает сил успеть всё задуманное к концу 2024 года. Последние месяцы они работали на износ, пытаясь отполировать игру и победить баги, но пришлось признать очевидное — маленькой команде не угнаться за темпами крупных ААА-студий.

Ребята решили перенести релиз на 2025 год, пока без точной даты. Но унывать они не собираются — тёплые слова от игроков помогают им держаться в эти бесконечные дни борьбы с багами и доводки проекта до желаемого качества.

The Precinct разрабатывается для ПК и консолей текущего поколения — PS5 и Xbox Series S/X.