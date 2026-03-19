Сирены на максимум: в The Precinct появилась скорая помощь

Разработчики The Precinct представили обновление Ambulance, добавляющее в игру новую механику — медицинскую помощь. Вместе с анонсом вышел и трейлер, демонстрирующий ключевые изменения.

Главное нововведение — возможность вызывать скорую помощь прямо во время патрулирования. Теперь офицеры могут оперативно реагировать на инциденты с пострадавшими, обеспечивая более реалистичное развитие событий.

Обновление расширяет тактические возможности: игрокам предстоит учитывать не только преследование преступников, но и оказание помощи гражданским. Это делает игровой процесс глубже и разнообразнее.

Ambulance Update — ещё один шаг к повышению реализма The Precinct, где каждая ситуация на улицах города становится более живой и непредсказуемой.