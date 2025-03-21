The Precinct обзаведётся физическим изданием - консольщики получат стилбук и карту города Аверно в комплекте

Хорошая новость для тех, кто любит коллекционировать игры на полке — The Precinct всё-таки выйдет не только в цифре. Разработчики договорились с французами из Microids, и теперь игра появится на дисках для PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Кроме обычного издания будет и коллекционка с набором всякой всячины. Туда войдёт сама игра (куда ж без неё), стилбук, саундтрек в цифре и карта города Аверно. Правда, всё это придётся немного подождать — физические версии обещают в первой половине этого года, но без точной даты. А если вы видите в каком-нибудь магазине конкретную дату — не верьте, это просто заглушки. Разработчики сами говорят, что точной даты пока нет.

И кстати, если вы играете на компьютере — не ждите коллекционное издание для Steam или ПК. Разработчики прямо сказали, что физические версии будут только для консолей.

Ну а насчёт самого релиза игры — тут всё по-прежнему туманно. Авторы обещают выпустить её в первой половине этого года и вроде как собираются поделиться подробностями «совсем скоро».