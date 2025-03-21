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The Precinct 2025 г.
Экшен, Инди, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
7.4 74 оценки

The Precinct обзаведётся физическим изданием - консольщики получат стилбук и карту города Аверно в комплекте

Lunersun Lunersun

Хорошая новость для тех, кто любит коллекционировать игры на полке — The Precinct всё-таки выйдет не только в цифре. Разработчики договорились с французами из Microids, и теперь игра появится на дисках для PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Кроме обычного издания будет и коллекционка с набором всякой всячины. Туда войдёт сама игра (куда ж без неё), стилбук, саундтрек в цифре и карта города Аверно. Правда, всё это придётся немного подождать — физические версии обещают в первой половине этого года, но без точной даты. А если вы видите в каком-нибудь магазине конкретную дату — не верьте, это просто заглушки. Разработчики сами говорят, что точной даты пока нет.

И кстати, если вы играете на компьютере — не ждите коллекционное издание для Steam или ПК. Разработчики прямо сказали, что физические версии будут только для консолей.

Ну а насчёт самого релиза игры — тут всё по-прежнему туманно. Авторы обещают выпустить её в первой половине этого года и вроде как собираются поделиться подробностями «совсем скоро».

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
mahmud83
физические версии обещают только в первой половине этого года

Только ))) С учётом, что уже почти апрель и через пару месяцев начнется 2 половина года

1
Tiger Goose

Одна из самых ожидаемых игр этого года.

0
Nimlis

Тьфу ты, я думал, что по поводу выхода игры🙂

-1