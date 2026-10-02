The Precinct получила бесплатное обновление - в Аверно стало больше ограблений, похищений и опасных заданий

Kwalee и Fallen Tree Games выпустили новое бесплатное обновление для The Precinct — полицейского экшена с открытым миром и атмосферой неонового нуара 1980-х. Патч уже доступен на PC через Steam и Epic Games Store, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Главным дополнением стали новые задания по сопровождению бронированных грузовиков. Игрокам предстоит защищать ценный груз Аверно и отбиваться от преступников, пытающихся организовать дерзкие ограбления. Такие миссии расширяют привычную формулу игры, в которой полицейская работа строилась вокруг патрулирования, погонь и реагирования на преступления.

В обновлении также появились ограбления банкоматов и похищения людей. Кроме того, разработчики добавили дополнительные проверки документов, внесли изменения в игровой процесс и систему удобства, переработали отдельные элементы звукового сопровождения и исправили обнаруженные ошибки.

The Precinct рассказывает историю Ника Корделла-младшего — начинающего полицейского, который выходит на улицы Аверно и одновременно пытается раскрыть обстоятельства гибели своего отца. Игрок может патрулировать город пешком, на машине или вертолёте, преследовать преступников, участвовать в перестрелках и вызывать подкрепление.

При этом обновление делает открытый мир игры заметно разнообразнее: теперь помимо обычных нарушений и разборок между бандами полицейскому приходится сталкиваться с более масштабными преступлениями. Пригодятся и дополнительные возможности поддержки — от блокпостов до шипованных полос, которые помогают останавливать подозреваемых во время погонь.