The Precinct получила новое обновление с режимом одиночного патрулирования

Создатели экшена The Precinct продолжают дорабатывать игру: она получила новое обновление, которое направлено на расширение геймплея.

Главное нововведение - режим одиночного патрулирования. В нём игроку предстоит патрулировать улицы без напарника, полагаясь исключительно на собственные силы. Поддержка отсутствует - все действия по задержанию преступников и поддержанию порядка нужно выполнять самостоятельно.

Кроме того, обновлению подвергся автопарк: шесть полицейских машин получили по пять новых схем окраски, что добавляет визуального разнообразия. Обновился и внешний вид главного героя — офицера Ника Корделла-младшего. В игре появилась расширенная система кастомизации: доступно 10 костюмов, 8 головных уборов и 4 варианта очков, что позволит игрокам подбирать образ под стиль миссии или личные предпочтения.

Вот список некоторых других исправлений, которые так же вошли в это обновление:

Исправлено дрожание и переворачивание автомобиля при поиске багажника рядом с другой машиной;

Исправлено невыключение световой панели контроллера PS5 при использовании радиального меню сирены;

Исправлено застревание ИИ в движении прямо к точке интереса после выхода из состояния точки интереса;

Исправлена ​​проблема, когда триггер был слишком высок, чтобы персонажи могли попасть по лестнице, чтобы выбраться из воды;

Исправлено невозможность управлять транспортными средствами, из которых вы вытащили подозреваемых;

Исправлено ИИ, пытающийся перепрыгнуть через часть забора, где он не может;

Исправлено отсутствие устного подтверждения отправки игроком вызова;

Дальнейшие улучшения для уменьшения сбоев;

Исправлено неправильное исчезновение зданий при выходе из дверей;

Увеличен порог повреждения для чрезмерного тарана;

Поменяны местами наклейки входа и выхода на заправке East Island;

Исправлена ​​логика прицеливания в человека внутри транспортного средства;

Исправлены тени под перевернутыми транспортными средствами.

The Precinct доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.