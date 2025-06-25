The Precinct получила новое обновление с режимом одиночного патрулирования

Создатели экшена The Precinct продолжают дорабатывать игру: она получила новое обновление, которое направлено на расширение геймплея.
Главное нововведение - режим одиночного патрулирования. В нём игроку предстоит патрулировать улицы без напарника, полагаясь исключительно на собственные силы. Поддержка отсутствует - все действия по задержанию преступников и поддержанию порядка нужно выполнять самостоятельно.
Кроме того, обновлению подвергся автопарк: шесть полицейских машин получили по пять новых схем окраски, что добавляет визуального разнообразия. Обновился и внешний вид главного героя — офицера Ника Корделла-младшего. В игре появилась расширенная система кастомизации: доступно 10 костюмов, 8 головных уборов и 4 варианта очков, что позволит игрокам подбирать образ под стиль миссии или личные предпочтения.
Вот список некоторых других исправлений, которые так же вошли в это обновление:
- Исправлено дрожание и переворачивание автомобиля при поиске багажника рядом с другой машиной;
- Исправлено невыключение световой панели контроллера PS5 при использовании радиального меню сирены;
- Исправлено застревание ИИ в движении прямо к точке интереса после выхода из состояния точки интереса;
- Исправлена проблема, когда триггер был слишком высок, чтобы персонажи могли попасть по лестнице, чтобы выбраться из воды;
- Исправлено невозможность управлять транспортными средствами, из которых вы вытащили подозреваемых;
- Исправлено ИИ, пытающийся перепрыгнуть через часть забора, где он не может;
- Исправлено отсутствие устного подтверждения отправки игроком вызова;
- Дальнейшие улучшения для уменьшения сбоев;
- Исправлено неправильное исчезновение зданий при выходе из дверей;
- Увеличен порог повреждения для чрезмерного тарана;
- Поменяны местами наклейки входа и выхода на заправке East Island;
- Исправлена логика прицеливания в человека внутри транспортного средства;
- Исправлены тени под перевернутыми транспортными средствами.
The Precinct доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Неплохая игра кстати
Сейчас как раз прохожу