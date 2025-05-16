The Precinct получит масштабные обновления: разработчики нацелены на улучшения и прислушиваются к игрокам

После релиза криминального боевика The Precinct студия Fallen Tree Games раскрыла планы по развитию проекта и активно работает над улучшением игры. На странице Steam разработчики поблагодарили игроков за более тысячи отзывов, подчеркнув, что внимательно следят за комментариями и строят будущую стратегию на их основе.

В краткосрочной перспективе команда сосредоточена на пяти ключевых направлениях: исправлении ошибок, улучшении качества жизни, балансировке уровня преступности, доработке поведения искусственного интеллекта и исправлении логики работы отрядов сопровождения. Эти шаги призваны сделать The Precinct более стабильной, комфортной и логичной игрой.

Отдельное внимание уделено ошибкам, на которые пожаловались пользователи. Разработчики признают, что игра с открытым миром порождает множество нестандартных ситуаций, которые не всегда удаётся легко воспроизвести и устранить. Однако студия уверяет, что занимается этим приоритетно.

Также Fallen Tree Games признала, что текущий уровень преступности в Аверно Сити слишком высок и местами лишён реализма. В грядущих патчах количество накладывающихся инцидентов будет уменьшено, чтобы игроки не сталкивались с хаотичным потоком заданий. Параллельно с этим пересматривается логика ИИ и поведение полицейских отрядов сопровождения, чтобы улучшить взаимодействие с NPC и повысить вовлечённость в происходящее.

Помимо оперативных правок, разработчики просят сообщество делиться идеями для будущих дополнений — как в плане новых функций, так и контента. Fallen Tree Games подчёркивает, что поддержка игры будет долгосрочной, и они открыты к предложениям.

The Precinct вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S и доступна как в цифровом, так и в физическом формате.