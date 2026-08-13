Автор Silent Hill и Immortality показал новую игру - хоррор Precognition

Kinetic Publishing и Half Mermaid Productions официально представили научно-фантастический хоррор Precognition, ранее известный как Project C. Это очередной интерактивный тайтл с живыми актерами от Сэма Барлоу (Silent Hill: Shattered Memories, Immortality, Her Story).

Игра создается совместно с режиссером Брэндоном Кроненбергом («В чужой шкуре», «Бескрайний бассейн»). Кроненберг выступает соавтором сценария и участвует в разработке сюжетной структуры.

Precognition расскажет про девушку по имени Диана, которая после вживления экспериментального импланта начинает видеть фрагменты будущего. Игрокам предстоит исследовать видения, фиксируя ключевые моменты в памяти героини. Любое закрепленное воспоминание о будущем начинает меняет текущую реальность, запускать причинно-следственные связи и перестраивать историю.

По словам Барлоу, команда стремилась объединить дух расследований с механикой свободных решений, где сюжет меняется от действий игрока. Кроненберг добавил, что его привлекает нелинейная форма повествования, так как субьективный опыт каждого прохождения уникален.

Precognition запланирована к релизу весной 2028 году. Игру выпустят на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Судя по странице в Steam, русского перевода у хоррора не будет — даже субтитров.