Создатели Predator: Hunting Grounds намекнули на новые обновления: "Охота начинается снова"

Обновления для Predator: Hunting Grounds в последние годы выходило мало и нечасто, но, по словам разработчика IllFonic, это скоро закончится. После того как в марте компания объявила, что станет издателем Predator: Hunting Grounds, IllFonic официально оформила переход, выпустив в среду новый тизер, который подтвердил, что теперь она является издателем игры Predator. Тизер гласил: «Охота начинается снова», а IllFonic заявила, что в ближайшее время будут выпущены новые обновления.

Если говорить о контексте, то издателем асимметричной игры Predator изначально была компания Sony, что означало ее выход на платформах PlayStation 4 и PC. Теперь, когда издателем стала компания IllFonic, создатели игры объявили, что она также выйдет на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Однако как будут выглядеть эти новые обновления, пока неизвестно. С момента выхода игры до 2020 года, когда она только вышла, Predator: Hunting Grounds со временем обзавелась обновлениями и дополнительным контентом, в частности, связанным с франшизой "Хищника" в целом. Однако после 2022 года частота обновлений резко замедлилась: в 2023 году вышло только одно обновление, а в апреле этого года — еще одно.

Predator: Hunting Grounds поддерживает кроссплей между платформами PlayStation и PC. Эта функция должна пригодиться, когда игра начнет обновляться и портироваться на другие платформы, поскольку количество игроков в последние годы по понятным причинам застопорилось из-за отсутствия контента.

Fonic еще не сообщила, когда Predator: Hunting Grounds выйдет для Xbox Series X|S и PS5, хотя мы знаем, что релиз состоится до конца этого года.