Omeda Studios объявила о запуске нового рейтингового режима в Predecessor

30 мая компания Omeda Studios объявила о запуске нового рейтингового режима в игре Predecessor. Многие игроки с нетерпением ждали появления режима, в котором они смогут соревноваться друг с другом.
Что такое рейтинговый режим?
Рейтинговый режим - это новый игровой режим, который скоро появится в Predecessor и предложит напряженную конкуренцию для тех, кто хочет стать лучшим игроком Predecessor.
Первоначально он будет доступен в течение ограниченного времени каждые выходные, но со временем мы будем расширять и совершенствовать этот игровой режим, следя за данными и, конечно же, отзывами игроков.
Вы сможете играть в одиночку или с союзником, поднимаясь по карьерной лестнице, чтобы возглавить еженедельную таблицу лидеров.
Требования к игрокам
Чтобы принять участие в рейтинговом режиме, ваша учетная запись должна соответствовать определенным критериям. Это необходимо для поддержания соревновательного характера режима игры.
- Уровень аккаунта игрока должен быть 30 или выше.
- На аккаунте должно быть разблокировано не менее 20* героев.
- Учетная запись игрока должна быть в хорошем состоянии и не подвергаться никаким текущим запретам на участие в матчах.
Кроме того, существуют дополнительные требования для игры в рейтинговом режиме с другом. В частности, вы можете играть только с другом, который имеет примерно такой же ранг, как и вы.
*Эти 20 героев должны быть полностью разблокированными героями. Герои, доступные в свободной ротации, не учитываются в этом критерии.
Награды
И дело не только в соревновании, но и в том, что тех, кто преуспел в режиме Ranked Mode, ждут приятные сюрпризы!
Выиграв больше матчей в рейтинговом режиме, вы заработаете очки победы или VP. Если вы проигрываете матчи, то теряете VP. Накопив достаточное количество VP, вы сможете подняться в рейтинге!
Ранги
Накопление достаточного количества VP не только поможет вам подняться в общей таблице лидеров, но и повысит вас в ранге.
Достижение более высокого ранга означает, что вы будете встречаться с более сложными соперниками и получать лучшие награды в конце сезона.
Ранги можно получить следующим образом, от самого низкого до самого высокого:
Сезонные награды
В конце каждого сезона рангового режима вы будете получать награду по двум критериям:
- Ранг, с которым вы закончили сезон.
- Самый высокий ранг, которого вы достигли в течение сезона.
Эти награды будут выдаваться после окончания сезона и будут включать в себя всевозможные эксклюзивные предметы, такие как Иконки профиля и баннеры, так что следите за конкретной информацией по каждому сезону.
Сезоны
Режим Ranked Mode будет разбит на отдельные сезоны, а прогресс и таблицы лидеров будут обнуляться в начале каждого нового сезона.
Каждый сезон будет длиться несколько месяцев, а в середине сезона будут проводиться сплиты, которые станут вехами в соревновании.
На начальном этапе Ranked Mode в Predecessor будет запущен в состоянии Pre-Season. Он продлится несколько месяцев, пока мы не будем готовы официально запустить первый сезон.
График доступности режима
Чтобы гарантировать, что матчмейкинг для Ranked Mode будет более конкурентным, чем в обычных играх, и при этом сохранять разумное время для подбора игроков, мы изначально запустим режим с ограниченной доступностью.
Каждые выходные мы будем открывать режим Ranked Mode на EU и NA East в определенные промежутки времени, когда, как мы знаем, большинство игроков находятся в игре, чтобы заполнить очереди и обеспечить участие наибольшего количества желающих.
Сервер EU:
- Открытие: Суббота 17:00 МСК (GMT+3)
- Закрытие: Суббота 01:00 МСК (воскресенье) (GMT+3)
Сервер NA East:
- Открытие: Суббота 22:00 МСК (GMT+3)
- Закрытие: Воскресенье 06:00 МСК (GMT+3)
Мы ожидаем, что многие из вас с нетерпением ждут возможности сыграть в этот новый соревновательный режим, поэтому просим вас понять, что первоначальная ограниченная доступность - это временное явление.
В течение первой недели мы будем внимательно следить за участием, нагрузкой на сервер, производительностью и отзывами игроков, и наша цель - постепенно расширять время работы в зависимости от спроса каждую неделю.
Стоит также отметить, что все игроки смогут принять участие в режиме игры, просто изменив свой регион на тот, который доступен в данный момент. Это означает, что игроки из стран NA могут присоединиться к очереди из EU или наоборот, если вас не смущают возможные проблемы с пингом/соединением.
Дата запуска
Ranked Mode появится в Predecessor в версии V0.18.x, а первое событие на выходных состоится 15 июня.
До встречи на поле боя, чемпионы.