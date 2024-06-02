Omeda Studios объявила о запуске нового рейтингового режима в Predecessor

30 мая компания Omeda Studios объявила о запуске нового рейтингового режима в игре Predecessor. Многие игроки с нетерпением ждали появления режима, в котором они смогут соревноваться друг с другом.

Что такое рейтинговый режим?

Рейтинговый режим - это новый игровой режим, который скоро появится в Predecessor и предложит напряженную конкуренцию для тех, кто хочет стать лучшим игроком Predecessor.

Первоначально он будет доступен в течение ограниченного времени каждые выходные, но со временем мы будем расширять и совершенствовать этот игровой режим, следя за данными и, конечно же, отзывами игроков.



Вы сможете играть в одиночку или с союзником, поднимаясь по карьерной лестнице, чтобы возглавить еженедельную таблицу лидеров.

Требования к игрокам

Чтобы принять участие в рейтинговом режиме, ваша учетная запись должна соответствовать определенным критериям. Это необходимо для поддержания соревновательного характера режима игры.

Уровень аккаунта игрока должен быть 30 или выше.

На аккаунте должно быть разблокировано не менее 20* героев.

Учетная запись игрока должна быть в хорошем состоянии и не подвергаться никаким текущим запретам на участие в матчах.

Кроме того, существуют дополнительные требования для игры в рейтинговом режиме с другом. В частности, вы можете играть только с другом, который имеет примерно такой же ранг, как и вы.

*Эти 20 героев должны быть полностью разблокированными героями. Герои, доступные в свободной ротации, не учитываются в этом критерии.

Награды

И дело не только в соревновании, но и в том, что тех, кто преуспел в режиме Ranked Mode, ждут приятные сюрпризы!



Выиграв больше матчей в рейтинговом режиме, вы заработаете очки победы или VP. Если вы проигрываете матчи, то теряете VP. Накопив достаточное количество VP, вы сможете подняться в рейтинге!

Ранги



Накопление достаточного количества VP не только поможет вам подняться в общей таблице лидеров, но и повысит вас в ранге.



Достижение более высокого ранга означает, что вы будете встречаться с более сложными соперниками и получать лучшие награды в конце сезона.

Ранги можно получить следующим образом, от самого низкого до самого высокого:

Не везет в играх? Будьте осторожны - если вы проиграете слишком много матчей, можно понизиться в ранге!

Сезонные награды



В конце каждого сезона рангового режима вы будете получать награду по двум критериям:

Ранг, с которым вы закончили сезон.

Самый высокий ранг, которого вы достигли в течение сезона.

Эти награды будут выдаваться после окончания сезона и будут включать в себя всевозможные эксклюзивные предметы, такие как Иконки профиля и баннеры, так что следите за конкретной информацией по каждому сезону.

Сезоны

Режим Ranked Mode будет разбит на отдельные сезоны, а прогресс и таблицы лидеров будут обнуляться в начале каждого нового сезона.



Каждый сезон будет длиться несколько месяцев, а в середине сезона будут проводиться сплиты, которые станут вехами в соревновании.



На начальном этапе Ranked Mode в Predecessor будет запущен в состоянии Pre-Season. Он продлится несколько месяцев, пока мы не будем готовы официально запустить первый сезон.

График доступности режима

Чтобы гарантировать, что матчмейкинг для Ranked Mode будет более конкурентным, чем в обычных играх, и при этом сохранять разумное время для подбора игроков, мы изначально запустим режим с ограниченной доступностью.



Каждые выходные мы будем открывать режим Ranked Mode на EU и NA East в определенные промежутки времени, когда, как мы знаем, большинство игроков находятся в игре, чтобы заполнить очереди и обеспечить участие наибольшего количества желающих.

Сервер EU:

Открытие: Суббота 17:00 МСК (GMT+3)

Суббота 17:00 МСК (GMT+3) Закрытие: Суббота 01:00 МСК (воскресенье) (GMT+3)

Сервер NA East:

Открытие: Суббота 22:00 МСК (GMT+3)

Суббота 22:00 МСК (GMT+3) Закрытие: Воскресенье 06:00 МСК (GMT+3)

Мы ожидаем, что многие из вас с нетерпением ждут возможности сыграть в этот новый соревновательный режим, поэтому просим вас понять, что первоначальная ограниченная доступность - это временное явление.



В течение первой недели мы будем внимательно следить за участием, нагрузкой на сервер, производительностью и отзывами игроков, и наша цель - постепенно расширять время работы в зависимости от спроса каждую неделю.



Стоит также отметить, что все игроки смогут принять участие в режиме игры, просто изменив свой регион на тот, который доступен в данный момент. Это означает, что игроки из стран NA могут присоединиться к очереди из EU или наоборот, если вас не смущают возможные проблемы с пингом/соединением.

Дата запуска

Ranked Mode появится в Predecessor в версии V0.18.x, а первое событие на выходных состоится 15 июня.

До встречи на поле боя, чемпионы.