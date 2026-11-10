Теперь в Prehistoric Kingdom нужно следить за жарой и холодом

Просьба добавить механику температуры была одной из самых частых среди игроков Prehistoric Kingdom, поэтому разработчики взялись за её реализацию.

С этой новой механикой вам нужно обеспечить соответствующий уровень укрытия и климат-контроля, чтобы ваши животные не замерзали и не перегревались.

В течение года ваш парк будет испытывать колебания температуры окружающей среды по всей карте, меняющиеся в зависимости от времени суток, погоды и сезонных изменений.

В правом нижнем углу интерфейса вы сможете увидеть текущую температуру и предварительный прогноз. Мы подготовили короткий таймлапс, показывающий, как климат на карте Boreal может меняться в течение 12 месяцев.

Что касается животных, у каждого вида оптимальный температурный диапазон, который способствует их общему благополучию и иммунитету. Чем сильнее температура окружающей среды отклоняется от этого диапазона, тем хуже становится иммунитет перед тем, как они начнут полностью умирать от жары или холода.

Размер животного и его шерсть определяет, насколько быстро они привыкают к новым температурам. Маленький чешуйчатый динозавр теряет тепло гораздо быстрее, чем крупное млекопитающее с шерстью. Чтобы помочь животным справиться с этими изменениями, есть несколько методов, которые стоит рассмотреть! В режиме песочница режим температуры можно отключать.