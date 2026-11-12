Новый динозавр в Prehistoric Kingdom - барионикс

Барионикс — длинноногий ящер с метровой челюстью и огромными когтями. Эта рептилия с крупной чешуёй и рядом шипов вдоль спины любит рыболовство, хотя и для наземных существ может представлять опасность.

В фильме «Мир юрского периода 2» есть отдельная сцена, посвящённая нападению этого динозавра на героев.

— Это тирекс, это тирекс. Клэр, это тирекс, это тирекс, это тирекс…

— Успокойся, это не тирекс!.. Наверное…

— Наверное?!

…

— А‑А‑А‑А!!!

— Видишь — никакой не тирекс!

— Спасибо, успокоила!

Скриншот с Ютуб-канала Movie Moments.

Сцена «Клэр и Франклин спасаются от барионикса» из к/ф «Мир юрского периода 2».

Что касается детёнышей, то наш зелёный барионикс с самого рождения отличается выраженным узором на теле и заметными полосками на морде. Двое других — настоящие пушистые комочки, совсем как птенцы водоплавающих птиц! Если присмотреться, их можно различить: у того, что слева, — яркие забавные глаза и светлые крапинки на теле; повзрослев, он останется полностью покрытым перьями. У того, что посередине, — тёмные блестящие глаза, а на шее и хвосте видны белые пятна. Со временем он превратится в синего, покрытого чешуёй барионикса, которого мы показывали в прошлом месяце.