Новый динозавр в Prehistoric Kingdom - барионикс

Барионикс — длинноногий ящер с метровой челюстью и огромными когтями. Эта рептилия с крупной чешуёй и рядом шипов вдоль спины любит рыболовство, хотя и для наземных существ может представлять опасность.
В фильме «Мир юрского периода 2» есть отдельная сцена, посвящённая нападению этого динозавра на героев.
— Это тирекс, это тирекс. Клэр, это тирекс, это тирекс, это тирекс…
— Успокойся, это не тирекс!.. Наверное…
— Наверное?!
…
— А‑А‑А‑А!!!
— Видишь — никакой не тирекс!
— Спасибо, успокоила!
Сцена «Клэр и Франклин спасаются от барионикса» из к/ф «Мир юрского периода 2».
Что касается детёнышей, то наш зелёный барионикс с самого рождения отличается выраженным узором на теле и заметными полосками на морде. Двое других — настоящие пушистые комочки, совсем как птенцы водоплавающих птиц! Если присмотреться, их можно различить: у того, что слева, — яркие забавные глаза и светлые крапинки на теле; повзрослев, он останется полностью покрытым перьями. У того, что посередине, — тёмные блестящие глаза, а на шее и хвосте видны белые пятна. Со временем он превратится в синего, покрытого чешуёй барионикса, которого мы показывали в прошлом месяце.