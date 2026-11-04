Последней картой раннего доступа в Prehistoric Kingdom станет бразильский Пантанал

Огромная болотистая равнина Пантанал, раскинувшаяся в бассейне реки Парагвай, станет последней новой картой в Prehistoric Kingdom перед выходом игры из раннего доступа.

Ландшафт здесь сочетает в себе обширные равнинные участки, извилистые реки, леса и болота. Мы уделили огромное внимание проработке природы на этой карте!

Одной из важнейших задач для нас было включение в игру знаковых гор Пантанала. Мы не хотели, чтобы они оставались лишь фоновыми декорациями — напротив, мы решили разместить их непосредственно в игровом пространстве. Так они превращаются в заметные ориентиры, которые могут служить эффектным обрамлением для вашего парка или задавать направление для его дизайна.

В режиме «Испытание» (Challenge Mode) это, безусловно, станет непростой задачей, но нам очень интересно посмотреть, как игроки распорядятся этим уровнем!