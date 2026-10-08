Prehistoric Kingdom. Дневник разработки: сентябрь 2026

В сентябре команда Blue Meridian активно работала над крупным обновлением 18, которое выйдет в конце года.

Prehistoric Kingdom - это реалистичный зоопарк для доисторических животных, в котором вам предстоит заняться строительством, инфраструктурой, палеонтологическими изысканиями и выращиванием самых настоящих динозавров.

Технические улучшения. Обновлён движок и система навигационной сетки (nav mesh): она теперь распознаёт береговую линию, а животные лучше взаимодействуют с водой — избегают её, ищут или переносят воздействие в зависимости от вида. Ускорение генерации nav mesh позволило начать работу над механикой прорыва (breakouts).

Строительство и модули. Улучшена система модульного строительства: при пересечении с ландшафтом элементы отображаются с мягкой заливкой. Переработана система модулей — теперь выбор группы открывает все входящие в неё модули, а не огромный список. Игроки смогут переименовывать модули и отключать их для экономии на обслуживании. Скоро появится возможность объединять террариумы в группы; в режиме «Испытание» для них добавят требования к чистоте, биому и окружению.

Транспорт персонала. В игру добавят служебный транспорт: электрокары (до 6 шт. через «Гараж для малого транспорта») и внедорожники (до 4 шт. через «Гараж для крупного транспорта»).

Сотрудники не управляют машинами сами — они запрашивают транспорт, и ближайший свободный автомобиль с водителем приезжает к ним.

Приоритет вызова выше у смотрителей, ветеринаров и службы безопасности, ниже — у кассиров. Цвет ящика с инструментами в кузове соответствует роли пассажира. Машины избегают зон для посетителей, едут по дорожкам и покрытиям (на них — максимальная скорость), а на разных типах ландшафта замедляются.

Для заезда в вольеры нужны специальные ворота; транспорт требует обслуживания и ремонта. Игроки смогут менять цвет и стиль машин (около 6 вариантов) и выбирать из более чем 20 номерных знаков с палеонтологическими отсылками.

Новые механики и интерфейс. В режиме управления появится список рабочих задач сотрудников (с фильтрацией по зонам) и разделение на ожидающие и активные. Панель ресурсов теперь показывает отдельно запасы на складах и ресурсы у потребителей (например, в кормушках) — это упростит контроль нехватки припасов.

Визуальные эффекты. Благодаря системе костей (ultra-fast™ bone system) реализована рябь и волны при контакте животных с водой; планируется добавить эффекты частиц. Трава приминается под ногами животных и персонала.

Контент. Добавлен барионикс с несколькими обликами (первый — с красно‑синей чешуёй и узором, напоминающим игру света под водой). Появится ряска (не путаем с тряской!) — характерное растение водно‑болотных угодий. Также в обновлении — новые объекты в промышленном стиле (вышки, антенны, подъёмные ворота и др.) с возможностью смены цвета.

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Ознакомиться с полной версией дневника разработчиков Prehistoric Kingdom можно в Steam:

Prehistoric Kingdom — Dev Diary: September 2026 — Новости Steam