Симулятор управления зоопарком с доисторическими животными Prehistoric Kingdom получил крупнейшее обновление

Издатель Crytivo и студия разработки Blue Meridian представили крупнейшее обновление игры-симулятора по управлению зоопарком динозавров Prehistoric Kingdom с момента выхода в ранний доступ.

Обновление 11 добавляет не только новых динозавров, но и привносят в игру человеческий элемент для игроков. Патч вводит персонал и логистику, а также два новых вида динозавров и переработку системы раскопок. Теперь игрокам нужно будет нанять три разных типа персонала для своего парка. Кассиры будут работать с продавцами еды и одежды, рабочие будут отвечать за новый погрузочный отсек и складские центры, а смотрители будут отвечать за уход за экспонатами.

Благодаря этим изменениям в игре Prehistoric Kingdom получает дополнительный уровень механики управления в парке, позволяя игрокам, как новым, так и существующим, строить, проектировать и ухаживать за своими собственными зоопарками динозавров с более человеческим подходом.

Prehistoric Kingdom — это научно точный симулятор зоопарка, в котором игроки могут строить и управлять собственным парком, наполненным древней жизнью, от динозавров до млекопитающих и птиц, под руководством известного британского телеведущего Найджела Марвена. Игра изначально вышла в раннем доступе Steam в апреле 2022 г. и постоянно выпускает обновления по мере того, как разработчики из Blue Meridian приближаются к ее полному запуску.