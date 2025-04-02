Стратегический симулятор Prehistoric Kingdom получит крупное обновление в апреле

Разработчики Prehistoric Kingdom анонсировали обновление 14, которое принесёт в игру значимые нововведения. Главными изменениями станут поведение животных в стае и появление новых мелких доисторических рептилий. Кроме того, существа теперь будут расти прямо на глазах игроков, делая управление парком ещё увлекательнее.

Первый этап обновления можно будет протестировать уже со 2 апреля, а его полноценный запуск состоится 24 апреля. Оно станет доступно всем владельцам игры.

Одним из главных нововведений станет возможность исследовать парк от первого лица. Это позволит игрокам прогуливаться среди динозавров и наслаждаться атмосферой доисторического мира с новой перспективы.

Prehistoric Kingdom — это стратегический симулятор, где игроки могут строить и управлять парком с древними существами. Игра предлагает глубокую систему управления, разведение динозавров и широкий выбор инструментов для создания уникального заповедника.