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Prehistoric Kingdom 27.04.2022
Стратегия, Менеджер, Строительство
6.1 44 оценки

У симулятора парка динозавров Prehistoric Kingdom вышло масштабное обновление

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К летней распродаже в Steam разработчики Prehistoric Kingdom выпустили 17-ый патч и запустили скидку 30% на игру.

Одно из самых крупных ообновлений за всю историю проекта привносит в игру динамичные сражения и охоту, новые модели поведения животных, расширенные возможности управления парком, а также трех динозавров, которых так ждали игроки:

  • 🦖 Аллозавр
  • 🦕 Пахицефалозавр
  • 🌿 Стегозавр

Если вам нравится строить, проектировать и развивать парки с вымершими животными, сейчас самое время обратить внимание на эту игру.

🎬 Смотрите трейлер обновления 17:

Prehistoric Kingdom в Steam:

ПК 10 Обновления 5
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