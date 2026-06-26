У симулятора парка динозавров Prehistoric Kingdom вышло масштабное обновление

К летней распродаже в Steam разработчики Prehistoric Kingdom выпустили 17-ый патч и запустили скидку 30% на игру.

Одно из самых крупных ообновлений за всю историю проекта привносит в игру динамичные сражения и охоту, новые модели поведения животных, расширенные возможности управления парком, а также трех динозавров, которых так ждали игроки:

🦖 Аллозавр

🦕 Пахицефалозавр

🌿 Стегозавр

Если вам нравится строить, проектировать и развивать парки с вымершими животными, сейчас самое время обратить внимание на эту игру.

🎬 Смотрите трейлер обновления 17:

Prehistoric Kingdom в Steam: