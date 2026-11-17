Помимо добавления новой карты Бразильский Пантанал, о которой мы писали ранее, в грядущем обновлении 18 Prehistoric Kingdom будут обновлены все карты.

Пустыня Иордании

Первая на очереди — иорданская пустыня. Этот ландшафт представляет собой переходную зону с дюнами, обнаженными горными породами и редкой засушливой растительностью. По всей карте игроки обнаружат русла пересыхающих рек, в которых сохранились небольшие водоемы и растительность.

Луга Танзании

В танзанийском кратере теперь представлены разнообразные природные зоны: от саванн до сухих лесов и водопоев. На дальнем краю карты протекает река, направляющаяся на юг; вдоль неё раскинулись обширные болотистые угодья с пальмами и более влаголюбивой растительностью.

Испанское побережье

На испанском побережье средиземноморский колорит теперь выражен максимально ярко! В этой обновленной версии Коста-дель-Соль мы постарались воссоздать более засушливый, гористый ландшафт, используя недавно добавленные растения, характерные для кустарниковых зарослей. Здесь по-прежнему достаточно равнинных участков, но наличие перепадов высот в игровой зоне — несомненный плюс.

Тропический лес Коста-Рики

Наш коста-риканский ландшафт полностью преобразился: теперь это пышные и разнообразные тропические леса, соседствующие с обширными равнинами, узкими водными артериями и застывшими лавовыми полями у подножия вулкана.

Равнина Великобритании

Действие разворачивается в типичной британской сельской местности — теперь локация «Голдфинч-Филдс» (Goldfinch Fields) наконец-то выглядит именно так, как было задумано! Новая игровая зона представляет собой преимущественно равнинную территорию с пологими холмами и небольшими прудами. Ландшафт дополняют лесные участки, а вдалеке виднеются загоны для скота и живые изгороди.

Долина Редвуд в Калифорнии

Долина Редвуд (Redwood Valley) была переработана, чтобы лучше передать атмосферу прибрежной местности. Среди густых секвой и самих деревьев редвуд здесь встречаются сосновые рощи и небольшие открытые поляны. Камни, пни и поваленные стволы деревьев, разбросанные как в лесу, так и на побережье, придают окружению дополнительную достоверность.

Канадские Скалистые горы

Среди заснеженных вершин Канадские Скалистые горы превратились в потрясающий альпийский ландшафт с вечнозелеными деревьями и обширными открытыми пространствами. Значительная часть игровой зоны — равнинная, однако по мере удаления от стартовой точки появляются характерные для этой местности пологие склоны и холмы.

Как и на нынешней карте, здесь есть большая река, которая в конечном итоге впадает в озеро, усеянное небольшими островами.

Prehistoric Kingdom в Steam