В Prehistoric Kingdom появится возможность управлять Парком от первого лица

Режим от первого лица уже доступен в Prehistoric Kingdom на данный момент. Однако после грядущего обновления 18 игроки получат возможность полноценно управлять своим Парком в таком формате.

Вы сможете не только в непосредственной близости изучить условия проживания ваших питомцев, но и собственноручно пополнить кормушки животных, а также обновить ассортимент товаров в торговых лавках для посетителей и многое другое.

Разработчики планируют добавить маленькие анимированные ведра и метлы!

Постоянное управление парком таким образом будет сложно, но если вам захочется что-то сделать самостоятельно, то вы скоро сможете почувствовать себя настоящим сотрудником зоопарка доисторических животных!