В Prehistoric Kingdom появится возможность управлять Парком от первого лица

Режим от первого лица уже доступен в Prehistoric Kingdom на данный момент. Однако после грядущего обновления 18 игроки получат возможность полноценно управлять своим Парком в таком формате.
Вы сможете не только в непосредственной близости изучить условия проживания ваших питомцев, но и собственноручно пополнить кормушки животных, а также обновить ассортимент товаров в торговых лавках для посетителей и многое другое.
Разработчики планируют добавить маленькие анимированные ведра и метлы!
Постоянное управление парком таким образом будет сложно, но если вам захочется что-то сделать самостоятельно, то вы скоро сможете почувствовать себя настоящим сотрудником зоопарка доисторических животных!
Интересно это снова в духе подходишь к кормушке и щёлкаешь клавишей, и она из не откуда заполняется кормом.