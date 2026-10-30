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Prehistoric Kingdom 27.04.2022
Стратегия, Менеджер, Строительство
6.3 47 оценок

В Prehistoric Kingdom улучшили воду, болото и медведя

Crytivo Team Crytivo Team Официальный аккаунт

До выхода Обновления-18 остается чуть больше месяца! В декабре мы планируем выпустить новый трейлер с датой обновления. А пока взгляните на продолжение работы с физикой воды, которой теперь добавлены не только волны, но и всплески от взаимодействия.

На скриншоте так же продемонстрировано создание обновленного болотного биома:

Почти все карты в следующем обновлении получат более детальные прорабки в ландшафте и мелких деталей. Так, например, будут улучшены карты степных пастбищ и бореальных прибрежных лесов.

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Игра так же получила графические улучшения, которые можно заметить на примере медведя: внешний вид и модель которого были значительно улучшены.

ПК 12 Обновления 6
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