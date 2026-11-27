Сегодня вечером в 21:00 МСК Crytivo присоединяется к Черной пятнице в Steam и запускает скидочную неделю на все свои игры (но некоторые игры доступны по скидке уже сейчас!).
Ознакомьтесь с нашими играми, которые уже вышли в релиз или находятся в раннем доступе.
- Carnival Hunt - ассиметричный хоррор от первого лица про охоту карнавальных монстров на заводных механических зайчиков.
- Steel Artery: Train City Builder - градостроительный симулятор в фэнтези сеттинге, в котором игровой процесс происходит на едущем поезде.
- Trail Out - аркадный автомобильный симулятор про гонки без правил.
- Kujlevka - иммерсивный симулятор от первого лица с элементами визуальной новеллы и вариативным сюжетом с решениями и последствиями.
- Prehistoric Kingdom - реалистичный симулятор зоопарка доисторических животных.
- Worshippers of Cthulhu - градостроительный симулятор секты Ктулху.
- The Universim - симулятор бога с развитием народа наггетов с древнейших времен до современной цивилизации.
- The Crust - реалистичный симулятор колонии на Луне с расширением и автоматизацией бизнеса по добыче полезных ископаемых.
- Farlanders - пошаговый градостроительный ретро-симулятор марсианской колонии.
- Above Snakes - расслабляющая градостроительная песочница в открытом мире в сеттинге Дикого Запада.
- Force of Nature 2 - симулятор выживания в открытом мире с процедурной генерацией и строительством базы.
- Power to the People - градостроительный симулятор, в котором фокус сделан на городской электрификации.
- Serin Fate - приключенческий экшен в открытом мире с элементами симулятора фермы и коллекционированием животных.
- Weaving Tides - уютное приключение на спине коврового дракона в вязаном мире.
- To Pixelia - симулятор жизни в открытом мире, в котором вы можете выбрать любую из множества профессий от бармена до грабителя.
- Trench Tales - шутер от третьего лица в сеттинге первой мировой и элементами соулслайка.
Добавляйте в желаемое, чтобы не забыть! Все игры доступны по ссылке в Steam:
Неа, спасибо, в Зелёном стиме возьму что надо будет
Это не тот сайт, где нужно игры рекламировать. Тут только ноют и пиратят, что дадут!
Ни одной игры не знаю из списка
Стим не, я по помойкам не шарюсь.