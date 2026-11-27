Сегодня вечером в 21:00 МСК Crytivo присоединяется к Черной пятнице в Steam и запускает скидочную неделю на все свои игры (но некоторые игры доступны по скидке уже сейчас!).

Ознакомьтесь с нашими играми, которые уже вышли в релиз или находятся в раннем доступе.

Carnival Hunt - ассиметричный хоррор от первого лица про охоту карнавальных монстров на заводных механических зайчиков.

- ассиметричный хоррор от первого лица про охоту карнавальных монстров на заводных механических зайчиков. Steel Artery: Train City Builder - градостроительный симулятор в фэнтези сеттинге, в котором игровой процесс происходит на едущем поезде.

- градостроительный симулятор в фэнтези сеттинге, в котором игровой процесс происходит на едущем поезде. Trail Out - аркадный автомобильный симулятор про гонки без правил.

- аркадный автомобильный симулятор про гонки без правил. Kujlevka - иммерсивный симулятор от первого лица с элементами визуальной новеллы и вариативным сюжетом с решениями и последствиями.

- иммерсивный симулятор от первого лица с элементами визуальной новеллы и вариативным сюжетом с решениями и последствиями. Prehistoric Kingdom - реалистичный симулятор зоопарка доисторических животных.

- реалистичный симулятор зоопарка доисторических животных. Worshippers of Cthulhu - градостроительный симулятор секты Ктулху.

- градостроительный симулятор секты Ктулху. The Universim - симулятор бога с развитием народа наггетов с древнейших времен до современной цивилизации.

- симулятор бога с развитием народа наггетов с древнейших времен до современной цивилизации. The Crust - реалистичный симулятор колонии на Луне с расширением и автоматизацией бизнеса по добыче полезных ископаемых.

- реалистичный симулятор колонии на Луне с расширением и автоматизацией бизнеса по добыче полезных ископаемых. Farlanders - пошаговый градостроительный ретро-симулятор марсианской колонии.

- пошаговый градостроительный ретро-симулятор марсианской колонии. Above Snakes - расслабляющая градостроительная песочница в открытом мире в сеттинге Дикого Запада.

- расслабляющая градостроительная песочница в открытом мире в сеттинге Дикого Запада. Force of Nature 2 - симулятор выживания в открытом мире с процедурной генерацией и строительством базы.

- симулятор выживания в открытом мире с процедурной генерацией и строительством базы. Power to the People - градостроительный симулятор, в котором фокус сделан на городской электрификации.

- градостроительный симулятор, в котором фокус сделан на городской электрификации. Serin Fate - приключенческий экшен в открытом мире с элементами симулятора фермы и коллекционированием животных.

- приключенческий экшен в открытом мире с элементами симулятора фермы и коллекционированием животных. Weaving Tides - уютное приключение на спине коврового дракона в вязаном мире.

- уютное приключение на спине коврового дракона в вязаном мире. To Pixelia - симулятор жизни в открытом мире, в котором вы можете выбрать любую из множества профессий от бармена до грабителя.

- симулятор жизни в открытом мире, в котором вы можете выбрать любую из множества профессий от бармена до грабителя. Trench Tales - шутер от третьего лица в сеттинге первой мировой и элементами соулслайка.

Добавляйте в желаемое, чтобы не забыть! Все игры доступны по ссылке в Steam:

https://store.steampowered.com/publisher/Crytivo