В сеть утекло почти 20 минут ранее не выпущенного геймплея отменённой Prey 2

В 2017 году ныне несуществующая Arkane Austin выпустила Prey. Хотя она была частью той же франшизы, что и игра 2006 года, и сохраняла научно-фантастические элементы, между играми не было ничего общего.
Однако до того, как проект перешёл к Arkane, Human Head Studios, студия, выпустившая первую игру, работала над Prey 2 — сиквелом, развивающим идею оригинальной игры.
К сожалению, Prey 2 была отменена в 2014 году, но за эти годы в сеть попало множество информации и видеороликов о проекте. Теперь в сети появилась новая партия геймплейных кадров. Видео демонстрируют более динамичную и игру, чем та, что мы видели у Arkane.
По словам Питера Хайнса, руководителя издательского отдела Bethesda, проект был отменён в своё время, поскольку он не достиг ожидаемого компанией стандарта качества, и они не видели «пути к успеху, если закончат его».
Prey 2 должна была иметь более открытый мир, чем предыдущая игра, предлагая игрокам роль Киллиана Сэмюэлса, американского солдата, похищенного инопланетянами. Оказавшись в ловушке нового мира, он возьмёт на себя роль охотника за головами, а игроки смогут использовать механику паркура.
Игра 2017 года не имела никакой связи с предыдущей игрой, и, по словам директора Рафаэля Колантонио, решение использовать название франшизы было навязано Bethesda, несмотря на протесты команды.
чутка непонятно за того же играем мимика или как?
Это должно было быть продолжение игры 2006 года с таким же названием.
Какого мимика? У тебя интернет выключали что ли? Это должно было быть, продолжение игры 2006 года))
ну кто виноват что названия одинаковые ?
Отменить Prey 2, чтобы через года выпустить Prey (2017) у которого рабочее название, Neuroshock, было куда круче, отличная работа Bethesda
Нифига, тупые маркетологи... Neuroshock даже звучит как намного больший по продажам продукт
По моему оба названия такие себе. Видимо лучше ничего не придумали, а Прей выбрали, думая что привлекут хоть немного поклонников первой части.
помню первый тизер с акцентом на хоррор, и акцент и название мимо, игру на релизе окрестили Биошоком, и с названием Нейрошок попали бы в яблочко, не было бы замешательства что игра имеет отношение к Prey (2006) и его отмененному сиквелу, и так еще могли бы завлечь аудиторию Биошока таким мувом
Выглядит неплохо
Механики прикольные, графика не плохая, геймплей вполне бодрый, был...
Выйди игра в своё время, могла бы и выстрелить. Сейчас же такой геймплей Гири от первого лица про укрывайся, стреляй, перекатывайся вызывает зевоту и вряд ли бы зашёл.