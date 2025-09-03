В сеть утекло почти 20 минут ранее не выпущенного геймплея отменённой Prey 2

В 2017 году ныне несуществующая Arkane Austin выпустила Prey. Хотя она была частью той же франшизы, что и игра 2006 года, и сохраняла научно-фантастические элементы, между играми не было ничего общего.

Однако до того, как проект перешёл к Arkane, Human Head Studios, студия, выпустившая первую игру, работала над Prey 2 — сиквелом, развивающим идею оригинальной игры.

К сожалению, Prey 2 была отменена в 2014 году, но за эти годы в сеть попало множество информации и видеороликов о проекте. Теперь в сети появилась новая партия геймплейных кадров. Видео демонстрируют более динамичную и игру, чем та, что мы видели у Arkane.

По словам Питера Хайнса, руководителя издательского отдела Bethesda, проект был отменён в своё время, поскольку он не достиг ожидаемого компанией стандарта качества, и они не видели «пути к успеху, если закончат его».

Prey 2 должна была иметь более открытый мир, чем предыдущая игра, предлагая игрокам роль Киллиана Сэмюэлса, американского солдата, похищенного инопланетянами. Оказавшись в ловушке нового мира, он возьмёт на себя роль охотника за головами, а игроки смогут использовать механику паркура.

Игра 2017 года не имела никакой связи с предыдущей игрой, и, по словам директора Рафаэля Колантонио, решение использовать название франшизы было навязано Bethesda, несмотря на протесты команды.