Prey 2 игра отменена
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9 467 оценок

В сеть утекло почти 20 минут ранее не выпущенного геймплея отменённой Prey 2

monk70 monk70

В 2017 году ныне несуществующая Arkane Austin выпустила Prey. Хотя она была частью той же франшизы, что и игра 2006 года, и сохраняла научно-фантастические элементы, между играми не было ничего общего.

Однако до того, как проект перешёл к Arkane, Human Head Studios, студия, выпустившая первую игру, работала над Prey 2 — сиквелом, развивающим идею оригинальной игры.

К сожалению, Prey 2 была отменена в 2014 году, но за эти годы в сеть попало множество информации и видеороликов о проекте. Теперь в сети появилась новая партия геймплейных кадров. Видео демонстрируют более динамичную и игру, чем та, что мы видели у Arkane.

По словам Питера Хайнса, руководителя издательского отдела Bethesda, проект был отменён в своё время, поскольку он не достиг ожидаемого компанией стандарта качества, и они не видели «пути к успеху, если закончат его».

Prey 2 должна была иметь более открытый мир, чем предыдущая игра, предлагая игрокам роль Киллиана Сэмюэлса, американского солдата, похищенного инопланетянами. Оказавшись в ловушке нового мира, он возьмёт на себя роль охотника за головами, а игроки смогут использовать механику паркура.

Игра 2017 года не имела никакой связи с предыдущей игрой, и, по словам директора Рафаэля Колантонио, решение использовать название франшизы было навязано Bethesda, несмотря на протесты команды.

Комментарии: 11
Alex40001

чутка непонятно за того же играем мимика или как?

6
LIMP11

Это должно было быть продолжение игры 2006 года с таким же названием.

4
Енот Херсонский

Какого мимика? У тебя интернет выключали что ли? Это должно было быть, продолжение игры 2006 года))

1
Alex40001 Енот Херсонский

ну кто виноват что названия одинаковые ?

3
Tommy451

Отменить Prey 2, чтобы через года выпустить Prey (2017) у которого рабочее название, Neuroshock, было куда круче, отличная работа Bethesda

5
Amsix

Нифига, тупые маркетологи... Neuroshock даже звучит как намного больший по продажам продукт

1
CrucialOrsonius

По моему оба названия такие себе. Видимо лучше ничего не придумали, а Прей выбрали, думая что привлекут хоть немного поклонников первой части.

Tommy451 CrucialOrsonius

помню первый тизер с акцентом на хоррор, и акцент и название мимо, игру на релизе окрестили Биошоком, и с названием Нейрошок попали бы в яблочко, не было бы замешательства что игра имеет отношение к Prey (2006) и его отмененному сиквелу, и так еще могли бы завлечь аудиторию Биошока таким мувом

Neko-Aheron

Выглядит неплохо

5
MrDarkLex

Механики прикольные, графика не плохая, геймплей вполне бодрый, был...

Summor Ner

Выйди игра в своё время, могла бы и выстрелить. Сейчас же такой геймплей Гири от первого лица про укрывайся, стреляй, перекатывайся вызывает зевоту и вряд ли бы зашёл.