Даже спустя годы Пит Хайнс уверен, что Bethesda совершила ошибку, использовав бренд Prey для игры Arkane Studios

Бывший вице-президент Bethesda Пит Хайнс в недавнем интервью раскритиковал решение компании использовать название Prey для игры Arkane Studios.
Он признался, что отчаянно боролся против этого, считая, что использование бренда в данном случае лишь введёт игроков в заблуждение и отвлечёт от сути проекта. Оригинальная Prey 2006 года от Human Head Studios и отменённая Prey 2 не имели никакого отношения к новой игре, но Bethesda все равно решила использовать известное название, что вызвало внутренние конфликты.
Хайнс пояснил, что маркетингу пришлось тратить силы не на продвижение геймплея и атмосферы, а на объяснения о связи с давним проектом. Несмотря на положительные отзывы критиков и игроков, судьба игры повторила участь оригинала - франшиза не получила развития, и о продолжении до сих пор ничего не известно. Хайнс до сих пор сожалеет, что его аргументы не были услышаны, ведь это могло бы изменить восприятие проекта аудиторией.
В игре нет вообще практически ничего своего. Даже название было присвоено от другой игры)
Игра то хорошая, как по мне пускай... жаль, что продолжения нету
Да похрен какое название. Игра никакущая, ходишь как идиот от точки до точки по огромному кораблю, читаешь записочки - во интересно...
в 94-м тоже нужно было так делать
До сих пор обидно за Prey 2. Если кто и сможет возродить продолжение игры 2006 года c идентичным геймплеем, то это id software.
Игроков видите ли ввели в заблуждение. Тех самых игроков которые не способны посмотреть минутный трейлер и понять что это не шутер про индейца в космосе. Какая жалость что отделу маркетинга пришлось заниматься маркетингом а не просто развешивать постеры. Судьба игры повторила участь оригинала и франшиза не получила развития. То есть результат ровно тот же. Выходит название вообще ни при чём а нишевая игра просто получила нишевые продажи как и её предшественница. Но нет будем верить что стоило назвать её SciFi Shock 3 и продажи бы обогнали Call of Duty.
ты бы съел и The Sims где там не симс даже будет если такую игру назовут
Сравнить бренд с миллиардными продажами и узнаваемостью у домохозяек с полузабытым шутером 15 летней давности. Если кто то увидит трейлер с монстрами и пушками под вывеской The Sims и пойдёт покупать игру чтобы строить бассейн без лестницы то проблема не в названии. Проблема в том что этому человеку разрешают самостоятельно пользоваться деньгами и электроприборами.
Название действительно не подходящее!
ТС, почему удалил мой коммент?
Что в словах "хорошая игра про индейца" было противоправного?
Могли просто мис кликнуть.
Когда мне давали модерачию чатов, я тоже случайно банил или удалял.
Бывает.
Может сотрудник в отпуске, а его подменяет коллега из другого отдела.
Хорошая отмазка особенно для тех кого по насобирали с улиц 😆
Так то и ты с улицы. Если пишешь тут комментарий, то ты точно не сын владельца оружейной корпорации.
Даже и не знаю что тут думать. Игра Arkane точно не хуже игры 2006 года. Но если бы разрабы использовали одно из названий, которым изначально хотели назвать, то тогда еще более стал бы очевидным истинный объект вдохновения игры Arkane). Зумеры могут и не понять о чем я). Но игроки со стажем еще более охотно начали бы сравнивать эти две игры. И я боюсь что сравнение было бы не в ползу последней. А так получилась ассоциация с весьма средней поделкой 2006 года.