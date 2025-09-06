Даже спустя годы Пит Хайнс уверен, что Bethesda совершила ошибку, использовав бренд Prey для игры Arkane Studios

Бывший вице-президент Bethesda Пит Хайнс в недавнем интервью раскритиковал решение компании использовать название Prey для игры Arkane Studios.

Он признался, что отчаянно боролся против этого, считая, что использование бренда в данном случае лишь введёт игроков в заблуждение и отвлечёт от сути проекта. Оригинальная Prey 2006 года от Human Head Studios и отменённая Prey 2 не имели никакого отношения к новой игре, но Bethesda все равно решила использовать известное название, что вызвало внутренние конфликты.

Хайнс пояснил, что маркетингу пришлось тратить силы не на продвижение геймплея и атмосферы, а на объяснения о связи с давним проектом. Несмотря на положительные отзывы критиков и игроков, судьба игры повторила участь оригинала - франшиза не получила развития, и о продолжении до сих пор ничего не известно. Хайнс до сих пор сожалеет, что его аргументы не были услышаны, ведь это могло бы изменить восприятие проекта аудиторией.