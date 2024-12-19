Модификация Prey Remastered Luma для игры Prey 2017 предоставляет поддержку HDR, технологии глобального освещения и DLSS

Создателем является Филиппо Тарпини, разработчик Remedy, который уже работал над превосходными модами Control HDR/DLSS и Starfield Luma HDR.
Несмотря на своё название, Prey Luma представляет собой нечто большее, нежели просто мод. По сути, он не просто улучшает качество изображения, добавляя HDR, но и вводит ряд дополнительных функций, таких как поддержка NVIDIA DLSS и GTAO (Ground Truth Ambient Occlusion). Кроме того, он значительно улучшает ряд графических функций, таких как Screen Space Reflections, Anisotropic Filtering, динамические тени и многие другие. Полный перечень изменений, вносимых Prey Luma, представлен ниже. Мод доступен для загрузки через Nexus.
- Добавлен HDR-выход (scRGB 16 бит) с (улучшенной тональной компрессией и переработкой всех эффектов постобработки
- Повышенное качество буферов в SDR и HDR, уменьшение полос
- Улучшено качество динамических теней, особенно с близкого расстояния
- Добавлено более современное решение Ambient Occlusion (GTAO); исходный AO также улучшен по качеству
- Улучшенные отражения в экранном пространстве
- Добавлено сверхвысокое разрешение DLSS (на графических процессорах Nvidia) (OptiScaler можно использовать для внедрения FSR 3) (это выглядит значительно лучше, чем собственный TAA, и не имеет заметных двоений)
- Добавлено повышение резкости RCAS после TAA (заменяющее исходную базовую реализацию повышения резкости)
- Улучшены все собственные реализации сглаживания (например, SMAA и TAA)
- Улучшенная анизотропная фильтрация (она не была установлена на 16x для всех текстур, которые могли бы выиграть от этого)
- Улучшенное качество и внешний вид эффектов солнечных лучей и «оптических» эффектов линз (например, бликов линз)
- Улучшено качество размытия движения и исправлены многочисленные проблемы с векторами движения
- Улучшено качество эффекта Bloom и исправлены многочисленные проблемы с его генерацией (например, он отставал от края экрана)
- Улучшенная поддержка сверхширокого соотношения сторон (Bloom, AO, SSR, Sun Shafts, Lens Optics и т. д. не масштабировались должным образом, из-за чего солнце было огромным в UW или растягивалось из-за эффекта Bloom и хроматической аберрации). Prey теперь также показывает вертикальное поле зрения вместо горизонтального, которое было ограничено 120 и несовместимо с сверхшироким соотношением сторон
- Улучшена поддержка высокого разрешения (множество эффектов не масштабировались должным образом до 4K, например, наложение подсветки объектов или спрайты звезд/солнц)
- Улучшенная поддержка масштабирования динамического разрешения (эффекты зернистости пленки, свечения, TAA, AO, SSR, солнечных лучей, оптики объектива и многих других не масштабировались должным образом)
- Улучшена поддержка высокой частоты кадров за счет разблокировки частоты кадров свыше 144 (теперь вы можете изменить ограничение в меню)
- Добавлен дополнительный фильтр постобработки HDR для предварительно обработанных видео
- Добавлены настройки для отключения виньетирования или размытия движения камеры
К сожалению, с уходом Arkane Austin вероятность новой игры Prey в этом ключе кажется очень низкой. Однако благодаря этому моду игроки на ПК смогут продолжить играть в эту игру с улучшенной графикой.
Разницы в текстурах вообще не видно ,в освещении еще что то видать а так не понятно что он улучшил ,бестолковый мод.
Где ты увидел что мод что-то делает с текстурами?
Красивое) перепроходите с режимом получения травм в игре)
ткните мне пальцем -где именно ?Я реально в упор не вижу
Чел на полном серьёзе смотрит видео в всратом PG плеере, когда надо в режиме HDR смотреть на ютубе, чтобы увидеть разницу в кадрах, которые собственно демонстрируют HDR, о чём в начале видео ясно говорится прямым текстом. Ясненько.
А что ты хочешь увидеть в HDR видео на своем сраненьком SDR мониторчике? HDR изображение видно только на HDR мониторах.
Да к тому же не оригинал видео а конвертированный SDR.
и монитор должен при этом hdr поддерживать)))
Круто, а изменения есть?
Ну, выглядит круто, аж перепройти захотелось.