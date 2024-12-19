Модификация Prey Remastered Luma для игры Prey 2017 предоставляет поддержку HDR, технологии глобального освещения и DLSS

Создателем является Филиппо Тарпини, разработчик Remedy, который уже работал над превосходными модами Control HDR/DLSS и Starfield Luma HDR.

Несмотря на своё название, Prey Luma представляет собой нечто большее, нежели просто мод. По сути, он не просто улучшает качество изображения, добавляя HDR, но и вводит ряд дополнительных функций, таких как поддержка NVIDIA DLSS и GTAO (Ground Truth Ambient Occlusion). Кроме того, он значительно улучшает ряд графических функций, таких как Screen Space Reflections, Anisotropic Filtering, динамические тени и многие другие. Полный перечень изменений, вносимых Prey Luma, представлен ниже. Мод доступен для загрузки через Nexus.

Добавлен HDR-выход (scRGB 16 бит) с (улучшенной тональной компрессией и переработкой всех эффектов постобработки

Повышенное качество буферов в SDR и HDR, уменьшение полос

Улучшено качество динамических теней, особенно с близкого расстояния

Добавлено более современное решение Ambient Occlusion (GTAO); исходный AO также улучшен по качеству

Улучшенные отражения в экранном пространстве

Добавлено сверхвысокое разрешение DLSS (на графических процессорах Nvidia) (OptiScaler можно использовать для внедрения FSR 3) (это выглядит значительно лучше, чем собственный TAA, и не имеет заметных двоений)

Добавлено повышение резкости RCAS после TAA (заменяющее исходную базовую реализацию повышения резкости)

Улучшены все собственные реализации сглаживания (например, SMAA и TAA)

Улучшенная анизотропная фильтрация (она не была установлена ​​на 16x для всех текстур, которые могли бы выиграть от этого)

Улучшенное качество и внешний вид эффектов солнечных лучей и «оптических» эффектов линз (например, бликов линз)

Улучшено качество размытия движения и исправлены многочисленные проблемы с векторами движения

Улучшено качество эффекта Bloom и исправлены многочисленные проблемы с его генерацией (например, он отставал от края экрана)

Улучшенная поддержка сверхширокого соотношения сторон (Bloom, AO, SSR, Sun Shafts, Lens Optics и т. д. не масштабировались должным образом, из-за чего солнце было огромным в UW или растягивалось из-за эффекта Bloom и хроматической аберрации). Prey теперь также показывает вертикальное поле зрения вместо горизонтального, которое было ограничено 120 и несовместимо с сверхшироким соотношением сторон

Улучшена поддержка высокого разрешения (множество эффектов не масштабировались должным образом до 4K, например, наложение подсветки объектов или спрайты звезд/солнц)

Улучшенная поддержка масштабирования динамического разрешения (эффекты зернистости пленки, свечения, TAA, AO, SSR, солнечных лучей, оптики объектива и многих других не масштабировались должным образом)

Улучшена поддержка высокой частоты кадров за счет разблокировки частоты кадров свыше 144 (теперь вы можете изменить ограничение в меню)

Добавлен дополнительный фильтр постобработки HDR для предварительно обработанных видео

Добавлены настройки для отключения виньетирования или размытия движения камеры

К сожалению, с уходом Arkane Austin вероятность новой игры Prey в этом ключе кажется очень низкой. Однако благодаря этому моду игроки на ПК смогут продолжить играть в эту игру с улучшенной графикой.