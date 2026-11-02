Создатели Synergia анонсировали сюрреалистичную визуальную новеллу Prima Materia

Студия Radi Art, известная по визуальной новелле Synergia, представила Prima Materia — мрачную историю в мире, где ангелы контролируют пустоши, а человеческое сознание превратилось в ценный ресурс. Его добывают, перерабатывают в особую жидкость и продают для употребления.

Главная героиня Мана — охотница за разумами, которая поддерживает существование, поглощая чужие сознания, воспоминания, страхи и чувство вины. Её привычная жизнь меняется после появления Гирин, непокорной дочери древнего ангела. Манe поручают починить полуанге́ла, причём сохранить его разум целым. Однако внутри сознания Гирин скрывается нечто древнее, способное помешать заданию.

Разработчики описывают Prima Materia как сюрреалистичную историю о сознании, алхимии и поиске собственного «я». Сюжет будет линейным, без развилок и выборов, а прохождение займёт примерно два-три часа.

Prima Materia выйдет на ПК через Steam в 2027 году. Другие платформы пока не анонсированы.