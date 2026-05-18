Primal Carnage: Evolution, ремастер игры Primal Carnage: Extinction 2015 года, выйдет 28 мая

Совершенно неожиданно Circle 5 Publishing объявила о выходе Primal Carnage: Evolution 28 мая на PS4. Вышел новый геймплейный трейлер, в котором, как и следовало ожидать, динозавры и люди сражаются в матчах. Несмотря на выход на консоли предыдущего поколения, ремастер также поддерживает повышенное разрешение на PS4 Pro и PS5.

Primal Carnage: Evolution основана на игре Primal Carnage: Extinction 2015 года, асимметричном многопользовательском режиме для ПК и PS4, в котором команда игроков-людей сражается с динозаврами (которыми также управляют другие игроки). Анонсированная в сентябре 2023 года, Evolution предлагает больше динозавров, гораздо больше возможностей для кастомизации и «богатство» нового контента для игроков.

Тем не менее, оригинал не получил особого признания критиков — у него 46 баллов на Metacritic на основе десяти обзоров. В Steam же отзывы более позитивные — из 4910 отзывов пользователей 84% рекомендуют игру, что дает ей рейтинг «Очень позитивно». Как ни странно, Primal Carnage: Evolution не выйдет на ПК, хотя на старте уже доступны микротранзакции в виде премиальной валюты под названием Phoenix Points.