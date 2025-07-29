Primal Planet - метроидвания от одного разработчика с динозаврами и тайнами стала доступна на ПК

Pretty Soon с гордостью объявляет о выходе Primal Planet — атмосферной 2.5D метроидвании, созданной за пять лет одним человеком, Альбертом ван Зилом, известным как Seethingswarm. Игра уже доступна в Steam и GOG.

Primal Planet — это уникальное сочетание экшена, исследования, выживания и крафта в мире доисторического отца, который защищает свою семью от динозавров, диких племен и загадочных древних инопланетян. При этом сюжет передается без единого слова — через анимации, вздохи и сцены, заставляющие глубоко сопереживать героям.

Главный персонаж заботится о семье — носит ребёнка, обнимает жену и воспитывает маленького динозавра-компаньона. Второй игрок может присоединиться в любой момент, управляя ловким динозавром Сино, что добавляет игре кооперативный элемент.

Критики тепло встретили проект: IGN называет Primal Planet «одной из самых очаровательных игр», PC Gamer отмечает плавность движения и тропическую пиксельную эстетику, Eurogamer восхищается богатством секретов и проработкой деталей. Все сходятся во мнении, что игра удивляет глубоким повествованием без слов и трогательными отношениями внутри семьи.

Особое внимание уделено динозаврам — они не просто враги, а часть живой экосистемы: одни охотятся, другие прячутся или полностью игнорируют героя, пока не почувствуют угрозу. Звуки зверей созданы так, чтобы передать эмоциональную правду, а не научную точность.

Вдохновением для Primal Planet стал «Парк Юрского периода», а также личный опыт Альберта, выросшего среди дикой природы Южной Африки. Игроки могут исследовать более 8 видов динозавров — от карнотозавра до тираннозавра — и погружаться в детально проработанный мир, живущий собственной жизнью.

Primal Planet — это не просто игра, а трогательная история о семье, выживании и чуде в доисторическом мире, которая найдёт отклик в сердцах игроков.