Primal Planet - метроидвания от одного разработчика с динозаврами и тайнами стала доступна на ПК

Pretty Soon с гордостью объявляет о выходе Primal Planet — атмосферной 2.5D метроидвании, созданной за пять лет одним человеком, Альбертом ван Зилом, известным как Seethingswarm. Игра уже доступна в Steam и GOG.
Primal Planet — это уникальное сочетание экшена, исследования, выживания и крафта в мире доисторического отца, который защищает свою семью от динозавров, диких племен и загадочных древних инопланетян. При этом сюжет передается без единого слова — через анимации, вздохи и сцены, заставляющие глубоко сопереживать героям.
Главный персонаж заботится о семье — носит ребёнка, обнимает жену и воспитывает маленького динозавра-компаньона. Второй игрок может присоединиться в любой момент, управляя ловким динозавром Сино, что добавляет игре кооперативный элемент.
Критики тепло встретили проект: IGN называет Primal Planet «одной из самых очаровательных игр», PC Gamer отмечает плавность движения и тропическую пиксельную эстетику, Eurogamer восхищается богатством секретов и проработкой деталей. Все сходятся во мнении, что игра удивляет глубоким повествованием без слов и трогательными отношениями внутри семьи.
Особое внимание уделено динозаврам — они не просто враги, а часть живой экосистемы: одни охотятся, другие прячутся или полностью игнорируют героя, пока не почувствуют угрозу. Звуки зверей созданы так, чтобы передать эмоциональную правду, а не научную точность.
Вдохновением для Primal Planet стал «Парк Юрского периода», а также личный опыт Альберта, выросшего среди дикой природы Южной Африки. Игроки могут исследовать более 8 видов динозавров — от карнотозавра до тираннозавра — и погружаться в детально проработанный мир, живущий собственной жизнью.
Primal Planet — это не просто игра, а трогательная история о семье, выживании и чуде в доисторическом мире, которая найдёт отклик в сердцах игроков.
Чего? 16 ГБ ОЗУ для какойто поделки с картинкой уровня 16-битки?
Увольте, у меня даже эмулятор потребляет меньше, чем это недооптимизированная халтура!
Ой,не скули,а?
не переживай это для максималки)) уверен она даже у тебя запустится
не можешь 3 тыщи рублей найти? сходи денёк поработай и ныть перестанешь.
вот про кого игры не хватает
Prehistorik 2 вспомнился
Сначала динозавры потом пришельцы. Разработчики просто не смогли выбрать один сеттинг и свалили в кучу 2 разных. Видимо фокуса не хватило. Ждем DLC где появятся еще и фэнтезийные орки верхом на космолетах.