Динозавры вместо инструментов: Primal Repairs превращает ремонтные работы в доисторическое безумие

На платформе Steam засветился необычный симулятор Primal Repairs, вдохновлённый атмосферой мультсериала The Flintstones. Игра предлагает взглянуть на будни разнорабочего в доисторическом пригороде, где привычные задачи решаются максимально… креативно.

Здесь нет привычных инструментов: вместо них — живые существа и странные механизмы. Игрокам предстоит чинить каменные автомобили, стричь газоны с помощью динозавров и создавать мебель из костей и шкур. Даже бытовые мелочи превращаются в абсурдные испытания: например, если «газонокосилка» наткнётся на камень, у динозавра заболят зубы — и придётся срочно проводить лечение.

Помогать в работе будет велоцираптор Вэлли — универсальный «мультитул», способный заменить домкрат, дрель или транспорт. Визуальный стиль при этом стремится к реалистичности, что лишь усиливает комичный контраст с происходящим.

Пока не до конца ясно, будет ли игра полноценным симулятором с открытым миром или серией сценарных ситуаций, но разработчики обещают свободу исследования. Дата релиза остаётся неизвестной, однако Primal Repairs уже можно добавить в список желаемого.