Prime World Legends готовится к выходу в Steam - наследница культовой MOBA получила страницу и дату релиза

На платформе Steam появилась страница игры Prime World Legends — бесплатной онлайн-игры в жанре RPG/MOBA, основанной на оригинальной Prime World от компании Nival. Разработчиками указаны Nival и Avocado Gamelab, а издателем выступает Avocado Gamelab. Запланированная дата выхода — май 2025 года.

Согласно описанию, Prime World Legends предложит игрокам знакомую вселенную, сочетающую тактические сессионные бои с управлением собственным замком и развитием героев. Ключевыми особенностями заявлены:

Разнообразные игровые режимы.

Система развития героев как на поле боя, так и в замке.

Обширная коллекция талантов для создания уникальных билдов персонажей под разные стили игры (вместо артефактов, как во многих других MOBA).

Механика терраморфинга для захвата земель и усиления героев на "родной" территории.

Наличие скинов для кастомизации внешнего вида героев.

Социальная составляющая с кланами.

Важно отметить, что, согласно информации на странице Steam, все элементы идентичности, дизайна и сюжетные материалы, связанные с игрой Prime World, являются собственностью Nival International LTD. Коммерческое использование проекта и внутриигровые покупки запрещены условиями лицензии, а сам проект "распространяется на добровольных началах фанатами оригинальной игры".

Игра потребует дополнительной регистрации через OAuth и принятия стороннего пользовательского соглашения. Также заявлено, что функция Steam Family Sharing для этой игры будет отключена. Русский язык поддерживается полностью (интерфейс, озвучка, субтитры).

На данный момент игра еще не доступна, но все желающие могут добавить ее в список желаемого в Steam, чтобы получить уведомление о выходе. Также открыта возможность подать заявку на участие в плейтесте.

Новость о появлении игры в Steam вызвала обсуждения в сообществе, особенно среди поклонников оригинальной Prime World. Пользователи делятся воспоминаниями и выражают надежду на возрождение любимой игры, но также высказывают и некоторые опасения, связанные с прошлым опытом и некоммерческим статусом текущего проекта.