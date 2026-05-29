Авторы фанатской MOBA Prime World Legends запланировали релиз на июнь 2026 года

Разработчики из студии Avocado Gamelab запланировали выход бесплатной многопользовательской игры Prime World Legends в сервисе Steam на июнь 2026 года. В преддверии полноценного запуска проект, созданный на основе официального исходного кода оригинальной стратегии от компании Nival, получил масштабное обновление с переработкой классической карты и ключевых игровых механик.

Prime World Legends представляет собой бесплатную онлайн-игру, сочетающую элементы тактических сессионных боев, ролевой игры и управления замком. Проект разрабатывается независимой командой на добровольных началах и официально использует исходный код оригинальной Prime World в рамках лицензионного соглашения с компанией Nival International LTD. По условиям этой лицензии коммерческое использование игры, а также любые виды внутриигровых покупок полностью запрещены.

В рамках подготовки к релизу авторы выпустили глобальное контентное обновление Погранwald, которое изменило карту Пограничье, остававшуюся нетронутой более 10 лет. Разработчики пересмотрели распределение игровых ролей, добавили новые области по краям локации, а также внесли коррективы в ландшафт. В частности, на линиях появились дополнительные лагеря чуди, подсвечиваемые золотыми маркерами, а первая волна солдат теперь самостоятельно поднимает флаги для захвата территорий.

Обновление существенно затронуло баланс и боевые механики. Была внедрена новая формула расчета урона от окружения и монстров, которая теперь зависит от разницы защитных параметров персонажей и силы атакующих объектов. Защитные башни получили фиксированный урон по солдатам и призванным существам, что позволяет игрокам более эффективно удерживать оборону под ними на протяжении всего матча. Кроме того, разработчики убрали встроенную мини-игру Зума, заменив получение свитков покупками в магазинах чуди и наградами за победу над нейтральными монстрами.

Важные изменения коснулись лесных обитателей и боссов. Поведение и характеристики таких противников, как Змей Горыныч, Кот Баюн и Призраки в замке, были переработаны для повышения динамики сражений. Также авторы упростили систему развития персонажей во время матча. Ранее игрокам требовалось последовательно прокачивать предыдущие ряды талантов для разблокировки последующих. Теперь это ограничение снято, что позволяет свободнее комбинировать способности прямо во время боя, за исключением мощных умений 5 ряда.

Для сокращения времени ожидания матчей в Prime World Legends добавили систему поиска игр одновременно в нескольких форматах. Пользователи могут выбрать классические битвы 5 на 5 и 4 на 4 на обновленной карте, а также быстрые стычки 3 на 3, 2 на 2 и 1 на 1. Поиск начнется по всем отмеченным режимам сразу, и система автоматически отправит игроков в то лобби, которое соберется быстрее всего. На текущий момент в Steam уже запущено открытое тестирование, принять участие в котором может любой желающий.