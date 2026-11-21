Разработчик под ником Grownz выпустил обновление 0.6.2 для открытого проекта PrinceOfPersia2.5D, также известного под названием Prince of Persia x64. Это фанатский 2.5D-ремейк движка классического платформера Prince of Persia от Джордана Мехнера и студии Brøderbund, написанный заново на языке Rust с использованием движка Bevy для 64-битных систем Windows 10 и Windows 11. В отличие от популярного открытого порта SDLPoP, сохраняющего оригинальную плоскую картинку, новая разработка переводит подземелья и дворец султана в объемный вид с динамическим освещением.

При этом игровая логика целиком повторяет MS-DOS версию 1990 года с точностью до каждого тика симуляции. В ремейке полностью воспроизведены все 14 уровней, ловушки, дуэли на мечах, песочные часы, тень героя, сюжетные вставки, система сохранений и зал славы. В улучшенном режиме рендеринга персонажи превращаются в 3D-воксельные фигуры, собранные из оригинальных пикселей, а стены, колонны, шипы, решетки и зелья обретают реальную глубину. Плавность анимации выросла с исходных 12 шагов в секунду до частоты обновления монитора, а нажатие клавиши F5 позволяет в любой момент переключиться обратно на классическую графику.

Свежие обновления принесли заметные улучшения атмосферы и визуальных эффектов. При скрещивании клинков во время фехтования из точки удара разлетаются 20 светящихся искр, которые падают по баллистической траектории на пол и горят в течение 2 секунд, подсвечивая окружение. Пузырьки в колбах с зельями теперь излучают мягкий цветной свет с отбрасыванием теней, а факелы плавно мерцают в диапазоне от 80% до 100% яркости. Дополнительно автор исправил утечку света от факелов сквозь тонкие плиты перекрытий, перевел решетки и лежащие на полу клинки в точные воксельные модели, а также устранил ошибки позиционирования принца на выходных лестницах и краях уступов.

Ремейк поддерживает мгновенное применение всех графических и звуковых настроек без перезапуска игры. Для музыкального сопровождения предусмотрена эмуляция звуковой карты AdLib или загрузка General MIDI банков SoundFont вроде MuseScore_General и FluidR3_GM прямо через встроенный менеджер загрузок. Поскольку оригинальные ресурсы защищены авторским правом, сам проект распространяется по лицензии MIT и содержит лишь программный код движка. Владельцы копии для MS-DOS могут вручную скопировать файлы данных и PRINCE.EXE в папку Original_data либо воспользоваться встроенным загрузчиком, который скачивает архив PERSIA_VGA с площадки Internet Archive после подтверждения соблюдения местных законов.

В версии 0.6.2 улучшенный рендеринг, воксельные модели персонажей, звук AdLib на 50% громкости и приглушенный солнечный свет, делающий факелы главным источником освещения, стали настройками по умолчанию при чистой установке. Разработчик также убрал всплывающие консольные окна при работе встроенных утилит curl, tar и certutil, вынеся вывод логов в отдельную опцию External Terminal. Вместе с этим удалось исправить несколько досадных багов: ранее клавиша Enter переставала запускать действия в меню из-за перезаписи команд обработчиком мыши, скрытый режим без консоли ломал загрузки ошибкой неверного дескриптора, а окно автообновления с GitHub не реагировало на клавишу Y на немецких раскладках клавиатуры из-за привязки к физической позиции клавиши вместо буквы.

Ранее оптимизация зависимостей Bevy и отказ от лишних модулей позволили сократить размер исполняемого файла более чем в 2 раза: с 97.1 МБ до 47.3 МБ, а итоговый архив сборки 0.6.2 весит 17.7 МБ. Классический режим ремейка запускается на любой видеокарте с поддержкой Vulkan или DirectX 12, тогда как для улучшенного 3D-освещения и затенения SSAO требуется более производительный графический процессор с возможностью гибкой настройки качества теней. Управление адаптировано как для клавиатуры с переназначением клавиш и навигации мышью по меню, так и для геймпадов, предлагая фанатам классики 1989 года современный технический каркас без искажения оригинального темпа игры.