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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
3.4 82 оценки

Боссы и парирования в 20 минутах геймплея Prince of Persia: The Lost Crown

Simple Jack
Новости

В сети опубликовали 20 минут геймплея Prince of Persia: The Lost Crown. В ролике показали платформинг, поиск секретов и интенсивные сражения с боссами, атаки которых можно будет парировать.

Prince of Persia: The Lost Crown — спин-офф основной линейки «Принца Персии», который попытается вернуть игру к истокам серии, но будет значительно быстрее. За разработку отвечает Ubisoft Montpellier — авторы Rayman Legends.

Игра выйдет 18 января 2024 года для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Гатдемит никогда не нравился такой стиль рисовки.
Для детей пойдет, для скуфов всегда будет плохо.

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