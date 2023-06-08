Динамичный геймплейный трейлер и дата выхода 2.5D-платформера Prince of Persia: The Lost Crown

Долгожданное шоу Summer Game Fest 2023 было открыто геймплейным трейлером 2.5D-платформера Prince of Persia: The Lost Crown. Судя по видеоролику, игрокам будет предложен геймплей в стиле оригинальных частей серии, но с более современной графикой. Главный герой будет проходить через множество испытаний, минуя острые лезвия, огненные ловушки, а также сражаясь со множеством противников и даже масштабных боссов.
Вместе с видеороликом была названа и точная дата выхода. Официальный релиз Prince of Persia: The Lost Crown состоится 18 января 2024 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Другие же подробности о проекте расскажут уже сами разработчики 12 июня в рамках Ubisoft Forward.
Омагад
Так то смотрится бодро, но это совсем не Принц, это "Нигга с района забрел в арабский квартал"
Prince of Nigeria.
На самом деле выглядит как тест рынка, продается ли еще бренд.
И да ГГ игры не сам Принц, а один из его воинов. Но это пиз**ц, ничего не выбивает из атмосферы этой вселенной больше, чем хип хоп
Быть фанатом этой серии конечно то еще страдание.
Это пздц товарищи....
Покойся с миром принц, окончательно...про ремейк песков времени можно забыть(
ваканда навеки.
I never asked for this.
Я понимаю, что это платформер, но не столько же графика должна быть, что я обращаю внимание на полигоны? Такое бы норм было, например, для 2010, но на дворе 2024 год будет, когда она выйдет, это ппц, имхо.
Петицию, чтобы убрали из названия Принц Персии и навсегда отобрали права у данного издателя на данную серию.
Если я захочу поиграть в 2.5д платформер, я сыграю в ori and the blind forest с его божественным ост. А этот трейлер я скипнул на середину и сразу выключил как только услышал музон из тиктока
Запретите психотропы!!!!!
Крышесносное представление. Пойду сблюю. Это точно не на мобилки, автор, ты не ошибся?
Опять Индусы клепают ересь!
После VR-Dagger of Time и индийского ремейка, это вообще никак не удивляет. Жаль.
Вангую редфалл 2.
почему принц выглядит как типичный тиктокер?
Поздравляю юбики теперь насилуют труп принца Персии
По моему обалденный платформер будет, при том что тоже хотелось бы ААА Принца в конце концов. Но жанры просто разные, поэтому хэйтить эту игру я бы не стал. Ибо даже рэпа из трейлера там тоже не будет, а музыка дополняющая атмосферу...
Видимо расчёт на зумеров. Столько игру перерабатывать и откладывать чтобы выкатить такое, видимо решили лишь бы выпустить в конце концов.
Капец ссанина. Верните сони.
наконец то фанаты принца получили то что они заслуживают