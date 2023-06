Динамичный геймплейный трейлер и дата выхода 2.5D-платформера Prince of Persia: The Lost Crown ©

Долгожданное шоу Summer Game Fest 2023 было открыто геймплейным трейлером 2.5D-платформера Prince of Persia: The Lost Crown. Судя по видеоролику, игрокам будет предложен геймплей в стиле оригинальных частей серии, но с более современной графикой. Главный герой будет проходить через множество испытаний, минуя острые лезвия, огненные ловушки, а также сражаясь со множеством противников и даже масштабных боссов.

Вместе с видеороликом была названа и точная дата выхода. Официальный релиз Prince of Persia: The Lost Crown состоится 18 января 2024 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Другие же подробности о проекте расскажут уже сами разработчики 12 июня в рамках Ubisoft Forward.