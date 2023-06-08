Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
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Динамичный геймплейный трейлер и дата выхода 2.5D-платформера Prince of Persia: The Lost Crown

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4efy
Новости

Долгожданное шоу Summer Game Fest 2023 было открыто геймплейным трейлером 2.5D-платформера Prince of Persia: The Lost Crown. Судя по видеоролику, игрокам будет предложен геймплей в стиле оригинальных частей серии, но с более современной графикой. Главный герой будет проходить через множество испытаний, минуя острые лезвия, огненные ловушки, а также сражаясь со множеством противников и даже масштабных боссов.

Вместе с видеороликом была названа и точная дата выхода. Официальный релиз Prince of Persia: The Lost Crown состоится 18 января 2024 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Другие же подробности о проекте расскажут уже сами разработчики 12 июня в рамках Ubisoft Forward.

Индустрия Трейлеры
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По слухам, Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia c 2.5D-графикой, вдохновленной Ori
Комментарии: 21
Ваш комментарий
BAZKIN

Омагад
Так то смотрится бодро, но это совсем не Принц, это "Нигга с района забрел в арабский квартал"

20
kongydong

Prince of Nigeria.

На самом деле выглядит как тест рынка, продается ли еще бренд.

И да ГГ игры не сам Принц, а один из его воинов. Но это пиз**ц, ничего не выбивает из атмосферы этой вселенной больше, чем хип хоп

Быть фанатом этой серии конечно то еще страдание.

0
Strannik110

Это пздц товарищи....

Покойся с миром принц, окончательно...про ремейк песков времени можно забыть(

13
Озверин

ваканда навеки.

11
Taicho

I never asked for this.

5
Staip

Я понимаю, что это платформер, но не столько же графика должна быть, что я обращаю внимание на полигоны? Такое бы норм было, например, для 2010, но на дворе 2024 год будет, когда она выйдет, это ппц, имхо.

3
Kenn1y

Петицию, чтобы убрали из названия Принц Персии и навсегда отобрали права у данного издателя на данную серию.

2
Угрюмый_Кот

Если я захочу поиграть в 2.5д платформер, я сыграю в ori and the blind forest с его божественным ост. А этот трейлер я скипнул на середину и сразу выключил как только услышал музон из тиктока

1
Omnia Smirnow
1
hpi

Запретите психотропы!!!!!

0
mongol312

Крышесносное представление. Пойду сблюю. Это точно не на мобилки, автор, ты не ошибся?

0
Omnia Smirnow

Опять Индусы клепают ересь!

0
ТентаклЪ
0
chessbase50

После VR-Dagger of Time и индийского ремейка, это вообще никак не удивляет. Жаль.

0
ForsakenOne

Вангую редфалл 2.

0
SkyraX

почему принц выглядит как типичный тиктокер?

0
varloctram

Поздравляю юбики теперь насилуют труп принца Персии

0
Bart Oss

По моему обалденный платформер будет, при том что тоже хотелось бы ААА Принца в конце концов. Но жанры просто разные, поэтому хэйтить эту игру я бы не стал. Ибо даже рэпа из трейлера там тоже не будет, а музыка дополняющая атмосферу...

-1
SkyGame

Видимо расчёт на зумеров. Столько игру перерабатывать и откладывать чтобы выкатить такое, видимо решили лишь бы выпустить в конце концов.

-1
Pravdarub

Капец ссанина. Верните сони.

-4
Newworld_DESTROYER

наконец то фанаты принца получили то что они заслуживают

-6