Джефф Кили остался в восторге от демоверсии Prince of Persia: The Lost Crown ©

Организатор и ведущий популярных игровых выставок, Джефф Кили, успел одним из первых опробовать новую игру в серии Prince of Persia. В рамках закрытой части Summer Games Fest, предназначенной для журналистов, ему удалось прикоснуться к платформеру Prince of Persia: The Lost Crown и составить свое первое впечатление. Судя по публикациям Джеффа Кили, он остался в полном восторге от геймплейных ощущений.

Несмотря на спорный дизайн Prince of Persia: The Lost Crown, который раскритиковали некоторые геймеры, игровой процесс получился отличным — утверждает Джефф Кили. По словам журналиста, ему удалось полностью пройти небольшую демоверсию игры, которая была предоставлена разработчиками. Она содержала один из уровней игры, который показывали в рамках летних презентаций. Он играл в Prince of Persia: The Lost Crown на Nintendo Switch и подтвердил, что версия на портативной консоли работает очень гладко в постоянных 60 FPS. Это говорит о хорошей оптимизации проекта, которая грамотно реализовано в еще незавершенном билде платформера. В заключение он добавил, что "не может дождаться, чтобы поиграть в полную версию игры".

Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января 2024 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.