Джефф Кили остался в восторге от демоверсии Prince of Persia: The Lost Crown

Организатор и ведущий популярных игровых выставок, Джефф Кили, успел одним из первых опробовать новую игру в серии Prince of Persia. В рамках закрытой части Summer Games Fest, предназначенной для журналистов, ему удалось прикоснуться к платформеру Prince of Persia: The Lost Crown и составить свое первое впечатление. Судя по публикациям Джеффа Кили, он остался в полном восторге от геймплейных ощущений.
Несмотря на спорный дизайн Prince of Persia: The Lost Crown, который раскритиковали некоторые геймеры, игровой процесс получился отличным — утверждает Джефф Кили. По словам журналиста, ему удалось полностью пройти небольшую демоверсию игры, которая была предоставлена разработчиками. Она содержала один из уровней игры, который показывали в рамках летних презентаций. Он играл в Prince of Persia: The Lost Crown на Nintendo Switch и подтвердил, что версия на портативной консоли работает очень гладко в постоянных 60 FPS. Это говорит о хорошей оптимизации проекта, которая грамотно реализовано в еще незавершенном билде платформера. В заключение он добавил, что "не может дождаться, чтобы поиграть в полную версию игры".
Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января 2024 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Заплати мне, я бы остался в восторге и в опьянении
О, 60 фпс на свиче, ништяк
The Two Thrones - последняя часть серии.
Попробовыл бы не остаться.
Ещё один пример того, что на негативные отзывы и дизлайки нужно класть болт и тотально игнорировать. Артстайл, глав. герой и игра в целом выглядят отлично.
То есть Джефф Кили вообще в игры до этого не играл никакие?
Куда забавнее читать об "отличной оптимизации" в игре с графикой 2003 года, омг...