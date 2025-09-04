Метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown преодолела отметку в 3 миллиона игроков

Компания Ubisoft объявила, что её игра в жанре метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown привлекла более трёх миллионов человек. Два миллиона игроков были достигнуты ещё в апреле 2025 года.

Prince of Persia: The Lost Crown похожа на старые игры серии Prince of Persia. В ней появляется новый главный герой, Саргон, и игра сочетает в себе 2.5D-экшен, бои, головоломки и платформер.

Саргон входит в группу воинов, известных как Бессмертные, которым поручено спасти принца Гассана. Они исследуют гору Каф, которая недавно стала враждебной, и обнаруживают, что само время — сила, с которой нужно считаться. Саргон также освоит новые способности и будет использовать амулеты, которые будут усиливать их и давать другие преимущества. Однако количество амулетов, которые можно использовать, ограничено.

Саундтрек к игре написал иранский композитор Mentrix совместно с Гаретом Кокером.

Prince of Persia: The Lost Crown доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, ПК и мобильных устройствах.