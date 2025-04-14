Метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown стала доступна на iOS и Android

Мобильные игроки теперь могут погрузиться в Prince of Persia: The Lost Crown, которая вышла на iOS и Android. Экшн-платформер — платная игра, но вы можете попробовать ее бесплатно благодаря пробной версии. Если вы купите полную версию игры до 5 мая, вы сможете воспользоваться скидкой и купить ее за 10 долларов.

Ubisoft заявляет, что для игры не требуется подключение к Интернету. Вы можете использовать как сенсорное управление, так и внешний контроллер. The Lost Crown также будет работать со скоростью до 60 кадров в секунду на некоторых телефонах и планшетах.

Есть некоторые функции, которые являются уникальными для мобильных версий, включая автоматическое парирование и использование лечебного зелья, а также возможность замедлить время. Ubisoft заявляет, что есть и другие улучшения качества жизни для портов iOS и Android.