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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
5.5 350 оценок

Метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown заглянет на мобильные устройства Android и iOS 14 апреля

monk70 monk70

Сегодня компания Ubisoft объявила, что получившая признание критиков Prince of Persia: The Lost Crown выйдет на мобильных устройствах, включая Android и iOS, с 14 апреля. Бесплатная пробная версия позволит игрокам окунуться в мир Prince of Persia: The Lost Crown.

Этот приключенческий платформер, вдохновленный жанром Metroidvania, был полностью адаптирован для мобильных устройств компанией Ubisoft Da Nang. Все функции были интегрированы, чтобы обеспечить захватывающий игровой процесс на ходу без необходимости подключения к Интернету.

Высококачественная графика и плавный игровой процесс гарантированы с частотой кадров 60 FPS на последних поколениях мобильных устройств. В Prince of Persia: The Lost Crown Mobile можно играть как с помощью внешнего контроллера, так и через сенсорный экран. Благодаря возможности полностью переназначать элементы управления и настраивать сенсорное управление игроки могут изменять размер, положение и прозрачность различных элементов управления.

Эта мобильная версия также представляет новые функции, такие как авто-зелье, авто-парирование, параметры замедленной съемки и многие другие удобные средства, разработанные специально для мобильных устройств, чтобы обеспечить более доступный опыт для всех. Все функции качества жизни и доступности, которые присутствовали в оригинальной игре и получили награду за «Инновации в доступности» на The Game Awards 2024, доступны в этой версии. Сюда входит Глаз странника, который позволяет игрокам делать снимки экрана и закреплять их на карте в качестве визуального напоминания. Игра также включает все дополнительные функции доступности, такие как регулируемая сложность боёв и помощь в платформинге.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
PeakyUrias

глупые хэйтеры хэйтят вообще не разбираясь в играх. так-то принц - одна из лучших игр за последние пару лет. и уж точно в топ 5 метроидваний за все время

9
Farisey

Ну уж прям лучших, нет. Но как метроидвания и правда достойная.

4
erkins007

Одна из лучших метроидваний. Геймплейно не хуже Ори.

2
JohnTornton

в ори однокнопочный геймплей

-4
erkins007 JohnTornton

Ты явно в него не играл или не играл дальше начала

1
SaDaR JohnTornton

Ты бы поиграл, прежде чем говорить

0
SoRaS3

Норм.

0
maximus388

Однозначно лучшая метроидвания прошлого года. Прошел с удовольствием, выбил платину, в паре-тройке мест чуть не сломал контроллер.
А вот ДЛС несколько разочаровало. Если бы знал изначально, что оно представляет, то играл в него по ходу основного сюжета. Потому как после, когда ты уже раскачал все навыки, странно опять оказаться без них. По привычке первый час палец сам на двойной прыжок нажимал, которого в дополнении нет.

0
Sp1Ls

Они бы лучше на PC выпустили отменённые DLC. И пилили бы продолжение.

0
Randpass

Хочу ли я попробовать пройти местный хардкорный паркур на Андроиде так как проходил это на ПК...

Да.

0
oleg21412

Главное, чтобы управление адаптировали под сенсорные экраны.

0
Madiark

Надеюсь за основу возьмут пс4 или пк версию, а не кастрированную свич версию которая без анимаций растительности, урезанных шейдеров и упрощённых моделей

-1
JohnTornton

на андроиде бесплатной будет полная версия, а фанатикам закрытых платформ придётся терпеть и дальше

-2