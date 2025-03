Метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown заглянет на мобильные устройства Android и iOS 14 апреля

Сегодня компания Ubisoft объявила, что получившая признание критиков Prince of Persia: The Lost Crown выйдет на мобильных устройствах, включая Android и iOS, с 14 апреля. Бесплатная пробная версия позволит игрокам окунуться в мир Prince of Persia: The Lost Crown.

Этот приключенческий платформер, вдохновленный жанром Metroidvania, был полностью адаптирован для мобильных устройств компанией Ubisoft Da Nang. Все функции были интегрированы, чтобы обеспечить захватывающий игровой процесс на ходу без необходимости подключения к Интернету.

Высококачественная графика и плавный игровой процесс гарантированы с частотой кадров 60 FPS на последних поколениях мобильных устройств. В Prince of Persia: The Lost Crown Mobile можно играть как с помощью внешнего контроллера, так и через сенсорный экран. Благодаря возможности полностью переназначать элементы управления и настраивать сенсорное управление игроки могут изменять размер, положение и прозрачность различных элементов управления.

Эта мобильная версия также представляет новые функции, такие как авто-зелье, авто-парирование, параметры замедленной съемки и многие другие удобные средства, разработанные специально для мобильных устройств, чтобы обеспечить более доступный опыт для всех. Все функции качества жизни и доступности, которые присутствовали в оригинальной игре и получили награду за «Инновации в доступности» на The Game Awards 2024, доступны в этой версии. Сюда входит Глаз странника, который позволяет игрокам делать снимки экрана и закреплять их на карте в качестве визуального напоминания. Игра также включает все дополнительные функции доступности, такие как регулируемая сложность боёв и помощь в платформинге.