На Ubisoft Forward показали первый тизер сюжетного дополнения для Prince of Persia: The Lost Crown

В начале этого года Ubisoft выпустила новую часть Prince of Persia в виде экшен-платформера с элементами рогалика. The Lost Crown на удивление получилась достойным наследником знаменитой франшизы, которую игроки встретили положительными оценками. Однако на этом история не заканчивается, и разработчики собираются рассказать больше о мире игры с помощью дополнения. Сюжетное DLC для Prince of Persia: The Lost Crown представили небольшим тизером на Ubisoft Forward.

Как сообщается, дополнение для Prince of Persia: The Lost Crown получило подзаголовок Mask of Darkness. DLC расширит основную историю главного героя, представит новые способы прохождения и сложных боссов. Кроме этого, было объявлено о бесплатном обновлении Divine Trials, добавляющем 22 экспертных испытания в приключение. Доступ к ним можно получить через Зал Мемориалов, новую дверь, расположенную в Пристанище. Игроки могут выбрать один из четырёх наборов испытаний с уникальными условиями. Эти постепенно усложняющиеся испытания открываются по мере того, как игроки получают новые способности Саргона, и предлагают ряд задач, построенных на платформинге, головоломках и боях. В конце каждого из четырёх наборов вас ждёт переделанная битва с боссом, а игроки, победившие в них, смогут получить четыре новых амулета и наряды.

Выход дополнения Prince of Persia: The Lost Crown - Mask of Darkness запланирован на сентябрь 2024 года.