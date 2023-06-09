Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
1.7 6 оценок

Отец серии Prince of Persia в восторге от The Lost Crown: "Это та игра про Принца Персии, которую я так долго хотел"

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Procy_on
Новости

Prince of Persia The Lost Crown получила важное одобрение Джордана Мехнера, отца серии Prince of Persia, который восторженно отозвался об игре в своем блоге.

Я ждал этого так долго, не могу поверить, что она наконец-то вышла! Сегодня на Summer Game Fest был представлен первый трейлер новой игры от Ubisoft - Prince of Persia: The Lost Crown.

Затем Мехнер отметил, что прошло более десяти лет с момента выхода основной главы серии, а затем дал некоторые пояснения:

это не продолжение "Песков времени" или ретро-2D трилогии, это новое начало. Я не писал ее и не принимал непосредственного участия в разработке, а это значит, что я буду иметь удовольствие открыть ее для себя как игрок.

Мехнер также похвалил команду разработчиков Ubisoft Montepellier:

Я наблюдал, как они вкладывали свое сердце и страсть в этот проект в течение трех лет, от предварительной разработки до бета-версии, и я не могу быть более взволнован. Это та игра про Принца Персии, которую я так долго хотел.

Prince of Persia The Lost Crown выйдет в январе 2024 года на ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One и Amazon Luna. Если вы пропустили анонсы Summer Game Fest 2023, то вот полный список того, что нам показали.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Horrifing
"Это та игра про Принца Персии, которую я так долго хотел"

Чтобы наконец то похоронить его в песках времен)

8
SoRaS3

Чем был занят "отец", раз не участвовал?

0
hpi

Запретить продавать ему психотропы!

3
Shеpard
Я не писал ее и не принимал непосредственного участия в разработке, а это значит, что я буду иметь удовольствие открыть ее для себя как игрок.

Наверное точно так же пан Сапковский имел удовольствие для себя посмотреть сериал Ведьмак от нетфликс как зритель.))

1
Arhont89

Prince of Persia: The Lost Clown

1
Talkyfuzzball

Теперь я считаю, что ремейк первой части от индусов был бы лучше,чем эта субстанция

1
NarkoSky
1
Мур Мур lamour
Мехнер также похвалил команду разработчиков Ubisoft Montepellier:
Я наблюдал, как они вкладывали свое сердце и страсть в этот проект

Да скок ему заплатили , чтобы он это говорил?!

0
Rograx

А я ждал другого от принца персии. Видимо, никогда больше.

0
ckott4

ты чёёёё, чтобы современная калософт пошла на такое, да их же 2,5 лгбт инвалида в свиттере просто уничтожат, просто размажут, 2,5 лгбт инвалида - это сила, с которой нужно считаться, которая превосходит миллионы продаж и любовь игроков, нееее )))

0
Кей Овальд

Это ж какая денежная клизма была, что она так распелся?..

0
ckott4

Сердце сжв помойки и страсть активистов они туда вложили, ага ) Они ещё 3 года её делали, ахахахаахахаха, вы представляете, ас, который выходит каждый год и 2д калорант, ааа, 3 года, да нууууу...

0
Кибер_Монах

Рескин реймана

0
-zotik-

Ну геймлейно она не плоха скажем для сыча. Дизайн лиц меня бесит. Графика так себе

-1
Pravdarub

Старику заплатили он что угодно скажет.

-1