Отец серии Prince of Persia в восторге от The Lost Crown: "Это та игра про Принца Персии, которую я так долго хотел" ©

Prince of Persia The Lost Crown получила важное одобрение Джордана Мехнера, отца серии Prince of Persia, который восторженно отозвался об игре в своем блоге.

Я ждал этого так долго, не могу поверить, что она наконец-то вышла! Сегодня на Summer Game Fest был представлен первый трейлер новой игры от Ubisoft - Prince of Persia: The Lost Crown.

Затем Мехнер отметил, что прошло более десяти лет с момента выхода основной главы серии, а затем дал некоторые пояснения:

это не продолжение "Песков времени" или ретро-2D трилогии, это новое начало. Я не писал ее и не принимал непосредственного участия в разработке, а это значит, что я буду иметь удовольствие открыть ее для себя как игрок.

Мехнер также похвалил команду разработчиков Ubisoft Montepellier:

Я наблюдал, как они вкладывали свое сердце и страсть в этот проект в течение трех лет, от предварительной разработки до бета-версии, и я не могу быть более взволнован. Это та игра про Принца Персии, которую я так долго хотел.

Prince of Persia The Lost Crown выйдет в январе 2024 года на ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One и Amazon Luna. Если вы пропустили анонсы Summer Game Fest 2023, то вот полный список того, что нам показали.