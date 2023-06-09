Отец серии Prince of Persia в восторге от The Lost Crown: "Это та игра про Принца Персии, которую я так долго хотел"

Prince of Persia The Lost Crown получила важное одобрение Джордана Мехнера, отца серии Prince of Persia, который восторженно отозвался об игре в своем блоге.
Я ждал этого так долго, не могу поверить, что она наконец-то вышла! Сегодня на Summer Game Fest был представлен первый трейлер новой игры от Ubisoft - Prince of Persia: The Lost Crown.
Затем Мехнер отметил, что прошло более десяти лет с момента выхода основной главы серии, а затем дал некоторые пояснения:
это не продолжение "Песков времени" или ретро-2D трилогии, это новое начало. Я не писал ее и не принимал непосредственного участия в разработке, а это значит, что я буду иметь удовольствие открыть ее для себя как игрок.
Мехнер также похвалил команду разработчиков Ubisoft Montepellier:
Я наблюдал, как они вкладывали свое сердце и страсть в этот проект в течение трех лет, от предварительной разработки до бета-версии, и я не могу быть более взволнован. Это та игра про Принца Персии, которую я так долго хотел.
Prince of Persia The Lost Crown выйдет в январе 2024 года на ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One и Amazon Luna. Если вы пропустили анонсы Summer Game Fest 2023, то вот полный список того, что нам показали.
Чтобы наконец то похоронить его в песках времен)
Чем был занят "отец", раз не участвовал?
Запретить продавать ему психотропы!
Наверное точно так же пан Сапковский имел удовольствие для себя посмотреть сериал Ведьмак от нетфликс как зритель.))
Prince of Persia: The Lost Clown
Теперь я считаю, что ремейк первой части от индусов был бы лучше,чем эта субстанция
Да скок ему заплатили , чтобы он это говорил?!
А я ждал другого от принца персии. Видимо, никогда больше.
ты чёёёё, чтобы современная калософт пошла на такое, да их же 2,5 лгбт инвалида в свиттере просто уничтожат, просто размажут, 2,5 лгбт инвалида - это сила, с которой нужно считаться, которая превосходит миллионы продаж и любовь игроков, нееее )))
Это ж какая денежная клизма была, что она так распелся?..
Сердце сжв помойки и страсть активистов они туда вложили, ага ) Они ещё 3 года её делали, ахахахаахахаха, вы представляете, ас, который выходит каждый год и 2д калорант, ааа, 3 года, да нууууу...
Рескин реймана
Ну геймлейно она не плоха скажем для сыча. Дизайн лиц меня бесит. Графика так себе
Старику заплатили он что угодно скажет.