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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
5.4 328 оценок

Похоже, Prince of Persia: The Lost Crown провалилась: команду расформировали, а продолжение отменили

monk70
Новости

Prince of Persia: The Lost Crown была положительно оценена критиками и игроками, но, к сожалению, этой аудитории оказалось недостаточно. Благодаря новому репортажу французского журналиста «Гаутоз» стало известно, что команда Ubisoft Montpellier, работавшая над игрой, была расформирована, а сиквел отменили. Информация поступает от различных разработчиков, работавших над игрой, как указывает журналист.

Краткое изложение видео, предложенное пользователем ResetEra на английском языке, объясняет, что «внутренне судьба игры была решена уже через несколько недель после релиза, весной было ясно, что после выпуска некоторых DLC и косметических элементов это будет конец».

Некоторые члены команды разработчиков боролись за получение продолжения, но этого не произошло, затем они настаивали на двух дополнениях, надеясь, что на этот раз оно сработает, но и этого не произошло, потому что Ubisoft требовалось больше сотрудников для помощи в других проектах, которые имел больший потенциал продаж. Продажи The Lost Crown оказались ниже ожиданий компании, шансов на зеленый свет не было.

Еще одно оправдание, полученное командой разработчиков сверху, заключалось в том, что выпуск сиквела игры сведет на нет долгосрочные продажи первой игры.
19
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
GraF68ru

Всратый дизайн и всратый маркетинг под репчик сделали своё дело, так держать, юбисофт.

13
TheNikolay00

Так это должно было привлечь молодёжь. Не сработало что-ли?

3
GraF68ru TheNikolay00

Да как так-то не сработало? Надо было его сделать небинарной личностью, однозначно в этом причина провала.

1
Sion2

Хорошая игра. Жаль не повезло им с издателем.

6
Александр Назарко

жалко. отличная метроидвания, но из-за слепой ненависти к любой игре юбиков народ и её захейтил

2
ckott4

реально, только из-за слепой ненависти, а не потому что это ниггерская реп-убийца арабской сказки про принца персии

6
Serpentrage ckott4

Ты персов видел или из цирка сбежал?

3
ckott4 Serpentrage

прости, что не взял с собой

-1
Wolfenstein

как такую гвнину можно положительно оценить большой вопрос - и если журнашлю занесли то как игроки могли такой кал оценить на больше чем 2 из 10 - неизвестно

2
hamshut

Блин, как же меня радуют новости о провалах долбанных юбиков!)
А ведь раньше я любил эту студию!
Времена нормальных Принцов, Сплинтер Села, Фар Края, первых Отсосинов, и кучи других неплохих игр)
А сейчас что? Что ни игра, один однообразный и повесточный кал!!!)

2
ZER0 T0LERANCE
Prince of Persia: The Lost Crown провалилась

Это было ясно ещё с момента анонса всем, кроме убейсофт.

1
Trofikus

Я прошел, от неимения новых. Не сказал бы что плохо, но не зря потратил время. Просто поиграл, что-то такое, даже местами слегка прикольное.
И мне было пофигу на сюжет в этой игре, если таковой был.

0
Комментарий удален
Yoshemitsu

Ессессинно. Особенно в плане графона и геймплея

0
Комментарий удален
Spillik Jokernet

Оригинальный Принц Персии.

-1
Legioner999

и хорошо, надо было нормальный PoP делать или название другое брать

0
Диванный Боец

Если бы они дали другое название этому уг, то его бы точно НИКТО не купил)))))))))))))

8
Пользователь ВКонтакте

Сделать игру про принца без принца, кроме того опоздав на 4 поколения. Что могло пойти не так? // Александр Ковалёв

0
Serpentrage

Сделали одну из лучших метроидваний про принца? - надо было очередной фар край по твоему мнению.

-2
Uilenspiegel Serpentrage

Вышки надо было добавить) Эти додики только отсасина хавают. Так геймплей press lkm to win, а здесь думать надо.

0
Sir Walter

А нехер делать отход про очередного негра с афро и паразитировать на имени Принца Персии. Поделом сжв-дауничам

0
soresu3k

Не удивительно. Учитывая тенденции, не удивлюсь, если и дивижн закроют по той же причине.

0
IcyBarret

Очередной успех юбиков

0
Trofikus

А может стоит новые игры выпускать?
Почему только и слышно про ремастеры.
Новые подавай, на крайняк продолжение.

0
Jokernet

Лучше пускай они ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выпускают по быстрее

0
kowalli

парашная игра по принципу персии, жаль из-за слепой любви к юбикам, кто-то в неё играл

-1
Ang Dark

Что значит ПОХОЖЕ? На кого эта хрень вообще была рассчитана? Ожидаемо.

-2
erkins007

Очень жаль, одна из лучших метроидваний

-3
Predator556

Единственная отличная игра Ubisoft за последнее время. Просто выстрел себе в ноги. Ubisoft не перестает удивлять своей некомпетентностью

-4
pudovik1704

Эх,прошел с удовольствием...

-6