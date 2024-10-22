Похоже, Prince of Persia: The Lost Crown провалилась: команду расформировали, а продолжение отменили

Prince of Persia: The Lost Crown была положительно оценена критиками и игроками, но, к сожалению, этой аудитории оказалось недостаточно. Благодаря новому репортажу французского журналиста «Гаутоз» стало известно, что команда Ubisoft Montpellier, работавшая над игрой, была расформирована, а сиквел отменили. Информация поступает от различных разработчиков, работавших над игрой, как указывает журналист.
Краткое изложение видео, предложенное пользователем ResetEra на английском языке, объясняет, что «внутренне судьба игры была решена уже через несколько недель после релиза, весной было ясно, что после выпуска некоторых DLC и косметических элементов это будет конец».
Некоторые члены команды разработчиков боролись за получение продолжения, но этого не произошло, затем они настаивали на двух дополнениях, надеясь, что на этот раз оно сработает, но и этого не произошло, потому что Ubisoft требовалось больше сотрудников для помощи в других проектах, которые имел больший потенциал продаж. Продажи The Lost Crown оказались ниже ожиданий компании, шансов на зеленый свет не было.
Еще одно оправдание, полученное командой разработчиков сверху, заключалось в том, что выпуск сиквела игры сведет на нет долгосрочные продажи первой игры.
Всратый дизайн и всратый маркетинг под репчик сделали своё дело, так держать, юбисофт.
Так это должно было привлечь молодёжь. Не сработало что-ли?
Да как так-то не сработало? Надо было его сделать небинарной личностью, однозначно в этом причина провала.
Хорошая игра. Жаль не повезло им с издателем.
жалко. отличная метроидвания, но из-за слепой ненависти к любой игре юбиков народ и её захейтил
реально, только из-за слепой ненависти, а не потому что это ниггерская реп-убийца арабской сказки про принца персии
Ты персов видел или из цирка сбежал?
прости, что не взял с собой
как такую гвнину можно положительно оценить большой вопрос - и если журнашлю занесли то как игроки могли такой кал оценить на больше чем 2 из 10 - неизвестно
Блин, как же меня радуют новости о провалах долбанных юбиков!)
А ведь раньше я любил эту студию!
Времена нормальных Принцов, Сплинтер Села, Фар Края, первых Отсосинов, и кучи других неплохих игр)
А сейчас что? Что ни игра, один однообразный и повесточный кал!!!)
Это было ясно ещё с момента анонса всем, кроме убейсофт.
Я прошел, от неимения новых. Не сказал бы что плохо, но не зря потратил время. Просто поиграл, что-то такое, даже местами слегка прикольное.
И мне было пофигу на сюжет в этой игре, если таковой был.
Ессессинно. Особенно в плане графона и геймплея
Оригинальный Принц Персии.
и хорошо, надо было нормальный PoP делать или название другое брать
Если бы они дали другое название этому уг, то его бы точно НИКТО не купил)))))))))))))
Сделать игру про принца без принца, кроме того опоздав на 4 поколения. Что могло пойти не так? // Александр Ковалёв
Сделали одну из лучших метроидваний про принца? - надо было очередной фар край по твоему мнению.
Вышки надо было добавить) Эти додики только отсасина хавают. Так геймплей press lkm to win, а здесь думать надо.
А нехер делать отход про очередного негра с афро и паразитировать на имени Принца Персии. Поделом сжв-дауничам
Не удивительно. Учитывая тенденции, не удивлюсь, если и дивижн закроют по той же причине.
Очередной успех юбиков
А может стоит новые игры выпускать?
Почему только и слышно про ремастеры.
Новые подавай, на крайняк продолжение.
Лучше пускай они ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выпускают по быстрее
парашная игра по принципу персии, жаль из-за слепой любви к юбикам, кто-то в неё играл
Что значит ПОХОЖЕ? На кого эта хрень вообще была рассчитана? Ожидаемо.
Очень жаль, одна из лучших метроидваний
Единственная отличная игра Ubisoft за последнее время. Просто выстрел себе в ноги. Ubisoft не перестает удивлять своей некомпетентностью
Эх,прошел с удовольствием...