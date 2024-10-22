Похоже, Prince of Persia: The Lost Crown провалилась: команду расформировали, а продолжение отменили

Prince of Persia: The Lost Crown была положительно оценена критиками и игроками, но, к сожалению, этой аудитории оказалось недостаточно. Благодаря новому репортажу французского журналиста «Гаутоз» стало известно, что команда Ubisoft Montpellier, работавшая над игрой, была расформирована, а сиквел отменили. Информация поступает от различных разработчиков, работавших над игрой, как указывает журналист.

Краткое изложение видео, предложенное пользователем ResetEra на английском языке, объясняет, что «внутренне судьба игры была решена уже через несколько недель после релиза, весной было ясно, что после выпуска некоторых DLC и косметических элементов это будет конец».

Некоторые члены команды разработчиков боролись за получение продолжения, но этого не произошло, затем они настаивали на двух дополнениях, надеясь, что на этот раз оно сработает, но и этого не произошло, потому что Ubisoft требовалось больше сотрудников для помощи в других проектах, которые имел больший потенциал продаж. Продажи The Lost Crown оказались ниже ожиданий компании, шансов на зеленый свет не было.



Еще одно оправдание, полученное командой разработчиков сверху, заключалось в том, что выпуск сиквела игры сведет на нет долгосрочные продажи первой игры.