Prince of Persia: The Lost Crown может получить продолжение

Фанаты Prince of Persia пережили немало тяжелых моментов. Сначала Ubisoft забраковала идею сиквела признанной критиками The Lost Crown, распустив команду разработчиков по другим проектам. Затем, за несколько месяцев до предполагаемого релиза, был полностью отменен долгожданный ремейк The Sands of Time. Казалось, что серию похоронили окончательно и бесповоротно.

Однако, как говорится, даже в самой темной пещере найдется факел надежды. Появилась информация, которая возвращает веру в будущее франшизы. Французский журналист Готье Андрес, известный своими точными инсайдами о положении дел во французских студиях, сообщил в соцсети BlueSky, что Ubisoft сделала неожиданный шаг. Издатель разрешил ключевым участникам оригинальной команды Prince of Persia: The Lost Crown вновь собраться вместе. Более того, разработчикам дали добро на то, чтобы начать питчить (презентовать руководству) свои идеи по новым играм.

Сам Андрес первым сообщил о роспуске команды The Lost Crown, поэтому к его словам стоит прислушаться. Пока неизвестно, о каких именно проектах идет речь и в каком составе воссоединилась команда. Однако ранее разработчики уже высказывали заинтересованность в создании сиквела The Lost Crown.

Пока рано говорить, поддержит ли Ubisoft именно эту идею, но сам факт того, что создателям одной из лучших частей серии за последние годы разрешили работать вместе снова, уже можно назвать маленьким чудом и редким примером правильного решения со стороны издателя.