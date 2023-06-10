Prince of Persia: The Lost Crown обеспечит плавный игровой процесс. Разработчики гарантируют 60 FPS на каждой платформе

После Summer Games Fest на официальном сайте Prince of Persia: The Lost Crown появилась новая информация, согласно которой игра будет работать со скоростью 60 кадров в секунду на всех доступных устройствах. Т.е. сюда входят как консоли последнего поколения, так и Nintendo Switch. Это отличная новость - учитывая, что в игре большое внимание уделяется динамике, о чем свидетельствуют представленные кадры, плавность геймплея будет иметь большое значение.
Prince of Persia: The Lost Crown выходит 18 января 2024 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Ожидайте, что более подробная информация об игре появится на Ubisoft Forward 12 июня.
Хахахахаах. Преподносят так как буд то это игра Ааа-АА класса
Ну юбисофт же заявляли что их игры это уже АААА (4А)
а чему по сути в этом кале лагать?
ну знаете, было бы желание, а способ найдется.
С такой упрощенной графой должно быть 120 фпс минимум.
Причём как водится выпустят бета-тест, а не игру.
Мне нравится, как раньше какие-то фичи в играх предлагали и про них рассказывали, а сейчас только разговоры про 60 кадров, фоторежим, стабильное высокое разрешение, поддержка ультрашироких мониторов и лучики. Типа, то что по дефолту должно быть - выдают за невиданную щедрость.