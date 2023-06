Prince of Persia: The Lost Crown обеспечит плавный игровой процесс. Разработчики гарантируют 60 FPS на каждой платформе ©

После Summer Games Fest на официальном сайте Prince of Persia: The Lost Crown появилась новая информация, согласно которой игра будет работать со скоростью 60 кадров в секунду на всех доступных устройствах. Т.е. сюда входят как консоли последнего поколения, так и Nintendo Switch. Это отличная новость - учитывая, что в игре большое внимание уделяется динамике, о чем свидетельствуют представленные кадры, плавность геймплея будет иметь большое значение.

Prince of Persia: The Lost Crown выходит 18 января 2024 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Ожидайте, что более подробная информация об игре появится на Ubisoft Forward 12 июня.