Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
2.5 33 оценки

Prince of Persia: The Lost Crown обеспечит плавный игровой процесс. Разработчики гарантируют 60 FPS на каждой платформе

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После Summer Games Fest на официальном сайте Prince of Persia: The Lost Crown появилась новая информация, согласно которой игра будет работать со скоростью 60 кадров в секунду на всех доступных устройствах. Т.е. сюда входят как консоли последнего поколения, так и Nintendo Switch. Это отличная новость - учитывая, что в игре большое внимание уделяется динамике, о чем свидетельствуют представленные кадры, плавность геймплея будет иметь большое значение.

Prince of Persia: The Lost Crown выходит 18 января 2024 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Ожидайте, что более подробная информация об игре появится на Ubisoft Forward 12 июня.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
caramba1999

Хахахахаах. Преподносят так как буд то это игра Ааа-АА класса

10
Freund Benno

Ну юбисофт же заявляли что их игры это уже АААА (4А)

1
AlexVurhis

а чему по сути в этом кале лагать?

4
OzyWoozy

ну знаете, было бы желание, а способ найдется.

0
yrroodd

С такой упрощенной графой должно быть 120 фпс минимум.

4
Кей Овальд

Причём как водится выпустят бета-тест, а не игру.

0
Spillik

Мне нравится, как раньше какие-то фичи в играх предлагали и про них рассказывали, а сейчас только разговоры про 60 кадров, фоторежим, стабильное высокое разрешение, поддержка ультрашироких мониторов и лучики. Типа, то что по дефолту должно быть - выдают за невиданную щедрость.

0