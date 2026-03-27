Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Prince of Persia: The Lost Crown, Planet Coaster 2 и Persona 5 Tactica получили методы обхода защиты Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для таких разных игр как Prince of Persia: The Lost Crown, Planet Coaster 2 и Persona 5 Tactica вышли способы обхода супер защиты Denuvo на основе гипервизора.

Обход защиты уже позволяет запускать игры на процессорах AMD и Intel.

Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

Комментарии:  15
Summor Ner

Ща продаваны активашек взвоют. Опять будут кукарекать про трояны и малваеры, что комп сгорит, что с кредитки деньги последние снимут и что ты будешь биткоины нахаляву взломщикам фармить.😁

Red Salamandra

Неважно что взламавыют, главное чтобы продолжали взламавать игры с Денуво.

Marchosias

Было бы круто если бы они сделали клиент, аля пиратский стим, где можно сразу скачать взломанную игру и играть, а то как то пока не удобно все...

LinearFelix

че там по списку с денувой осталось

SLUP

Пофиииииг! Где обход Need for speed UNBOUND ?????