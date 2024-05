Prince of Persia: The Lost Crown получила второе крупное обновление "Атака босса"

Сегодня Ubisoft объявила о выпуске второго бесплатного обновления для получившей признание критиков игры Prince of Persia: The Lost Crown.

Второе обновление названия, получившее название «Атака босса», предлагает игрокам возродить знаковые моменты на горе Каф с помощью двух новых испытаний с боссом от Артабана в Гавани и двух новых костюмов для Саргона. В испытании «Месть босса» игроки могут сразиться с каждым боссом отдельно на любой сложности, а таблицы статистики помогут им отслеживать свои лучшие попытки. Игроки также смогут принять участие в испытании «Boss Rush» и попытаться победить всех 8 главных боссов подряд, меняя экипированные амулеты и волны Атры между каждым боем и следя за своим здоровьем и зельями.

Это обновление также включает в себя культовый костюм «Принц Персии» 2008 года в качестве одной из наград за прохождение «Boss Rush», а также новые способы быстрого перемещения по карте с помощью деревьев вак-вак. Оно будет бесплатным для каждого игрока, у которого уже есть Prince of Persia: The Lost Crown, а новые обновления все еще находятся в стадии разработки.

Prince of Persia: The Lost Crown доступна на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One, Amazon Luna, а также на ПК с ОС Windows в Epic Games Store и Ubisoft Store.